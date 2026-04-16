Diputado Brito (FA) anticipa rechazo a la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción y advierte: “No descartamos acudir al Tribunal Constitucional”

Consultado el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, sobre si rechazarían la idea de legislar la iniciativa de Reconstrucción en caso de que el Ejecutivo ingrese el proyecto como un solo paquete, afirmó: “Sí, es casi una certeza” y adelantó: “No descartamos una presentación ante el Tribunal Constitucional”.

El diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Jorge Brito (FA), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno.

En ese contexto, planteó que la bancada del Frente Amplio está disponible para sacar adelante las iniciativas en las que exista acuerdo, como las medidas destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si rechazarían la idea de legislar en caso de que el Ejecutivo ingrese el proyecto como un solo paquete, adelantó: “Sí, es casi una certeza, en el entendido de que queremos ser una proposición y no una oposición cerrada a todo. En las propuestas que le hemos hecho al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Gobierno es que tramitemos cada una de las iniciativas por donde corresponde. Nunca habíamos tenido una propuesta por parte del gobierno de turno de bajarle impuestos a las grandes fortunas para reconstruir”.

Asimismo, subrayó que, si se considerara únicamente la iniciativa en materia de reconstrucción, esta podría tramitarse en cerca de una semana en el Congreso, mientras que una reforma tributaria requiere meses de discusión legislativa.

“En consecuencia, mezclar peras con manzanas o vender gato por liebre es prácticamente morboso; es utilizar el dolor de los damnificados para justificar una reforma tributaria”, enfatizó.

Respecto de los temas en los que su colectividad estaría dispuesto a llegar a acuerdos, mencionó la ampliación del fondo de emergencias a las regiones de Ñuble y Biobío, además de apoyar la propuesta de regularización de derechos municipales y la moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad.

En cuanto al debate con el Ejecutivo, señaló que “nosotros siempre estamos disponibles para el diálogo, pero lamentablemente existen ciertos sesgos ideológicos en el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) que no le permiten ver la evidencia de la economía”.

Ante este escenario, llamó a los parlamentarios oficialistas a analizar con cautela el proyecto, advirtiendo que “el día de mañana puede que tengamos más déficit, menos apoyo social y una economía estancada”.

Finalmente, adelantó que, si el Gobierno ingresa la reconstrucción junto con la discusión tributaria en una sola iniciativa, podrían evaluar acciones como oposición.

“Lo hemos solicitado y creemos que, si no se accede a aquello, se podría estar incumpliendo la Constitución de la República, razón por la cual no descartamos una presentación ante el Tribunal Constitucional”, concluyó.