Autos voladores que cuestan hasta 260 millones de pesos chilenos: China exhibe lo último en tecnología en la Feria de Hainan

Esta edición ha reunido a más de 3.400 marcas de más de 60 países y regiones a nivel mundial.

Del 13 al 18 de abril se celebra la sexta edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE) en la provincia de Hainan, ahí se presentó el “Portador de Transporte Terrestre”, un auto volador que permite transportar una carga de 450 kg.

Como la “primera gran feria” del año inaugural del XV Plan Quinquenal (2025-2030) y el primer evento tras la expansión total del Puerto de Libre Comercio de Hainan, esta edición ha reunido a más de 3.400 marcas de más de 60 países y regiones. Los productos internacionales representan el 65%, lo que supone un aumento de 20 puntos porcentuales respecto a la edición anterior, convirtiéndola en una ventana clave para observar la modernización del consumo en China.

Según Liu Chunsheng, profesor asociado en la Central University of Finance and Economics, la feria muestra cambios en la oferta y la demanda y nuevas conexiones entre mercados nacionales e internacionales, reflejando una evolución estructural del consumo chino y sus motores de crecimiento, además de evidenciar la influencia global y resiliencia del mercado. El evento evidencia que el consumo en China busca expandirse en áreas clave como tecnología, moda y salud, priorizando la calidad en vez de la cantidad.

El consumo tecnológico se ha convertido en el motor principal, destacando innovaciones como inteligencia artificial, hogares inteligentes y la llamada “economía de baja altitud”, incluyendo autos voladores. También crece la integración entre consumo cultural, combinando marcas locales con productos internacionales.

El Puerto de Libre Comercio de Hainan juega un rol clave con políticas que buscan ser zonas libres de impuestos, impulsando así el consumo y atrayendo inversión extranjera, como también la expansión de las marcas chinas al mundo, con un enfoque verde y digital.

Auto volador

Con una capacidad de 450 kg para aproximadamente 4 personas, se expuso también el eVTOL de Wuhan, Hubei, un vehículo que tiene la capacidad de aplicarse en rescate, o hacerse incluso taxi volador. El precio actual es de 2 millones de yuanes, aproximadamente 260 millones de pesos chilenos (259.850.000).

Tecnologías para las empresas del futuro

La CICPE también mostró robots que bailan, que permiten llenar los autos de combustible y cargar vehículos eléctricos e incluso, servir café, lo que según los vendedores, busca la automatización inteligente del futuro. Por ejemplo, un robot que aún no se utiliza en las estaciones de servicio chinas y está en fase de prueba, ya tiene la capacidad de abrir el tapón de combustible del vehículo y cargar con bencina en menos de 110 segundos.

Las gafas de la inteligencia artificial también estuvieron presentes, esta vez de tercera generación, pueden funcionar como un teleprompter para discursos, gestionar la navegación, los pagos y traducciones en tiempo real, traduciendo hasta 89 idiomas. Incluso, medir la presión arterial.