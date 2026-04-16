Parisi dice que bancada PDG “estará dispuesta a legislar” Plan de Reconstrucción, pero advierte rechazo si no hay modificaciones

El excandidato presidencial cuestionó que, a su juicio, la iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast “no considera nada la clase media" y que se ha mostrado en línea con los intereses empresariales.

Franco Parisi, fundador y vicepresidente del Partido de la Gente (PDG), cuestionó este jueves el contenido del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno, asegurando que la propuesta no aborda de manera suficiente las necesidades de la clase media.

En conversación con CNN Prime, el excandidato presidencial señaló que, a su juicio, la iniciativa “no considera nada para la clase media (…). En este paquete de medidas nosotros no vemos una preocupación por la clase media”.

El economista también manifestó inquietud por la falta de medidas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, sugiriendo que el enfoque actual del proyecto podría estar más alineado con intereses empresariales que con las demandas ciudadanas.

“Hasta ahora y lamentablemente se ha mostrado de esa forma, me preocupa que no considere a las Pymes”, sostuvo.

Respecto a su influencia en la bancada del PDG en el Congreso, Parisi enfatizó que los diputados actúan con total independencia, aunque reconoció mantener un contacto constante con ellos.

“Yo solamente soy una recomendación y ellos deciden (…) No sé si me harán caso, ellos lo verán, ellos son autónomos”, indicó.

“Yo creo que la bancada va a estar dispuesta a legislar” el Plan de Reconstrucción

En cuanto al curso legislativo del plan, el líder del PDG planteó una postura intermedia: respaldar la discusión en el Congreso, pero rechazar el proyecto si no se introducen modificaciones sustanciales.

“Mi recomendación a los diputados del PDG es que nunca se nieguen a legislar”, pero advirtió que llamaría a “rechazar el proyecto en sí mismo” si no hay cambios.

Parisi sostuvo que, en su estado actual, la iniciativa tiene pocas posibilidades de avanzar con el respaldo de su colectividad, pese a reconocer la relevancia del proyecto.

“Yo creo que la bancada va a estar dispuesta a legislar. Es importante este paquete, no es una ley menor, por lo tanto, creo que la bancada en su totalidad va a estar de acuerdo con legislar. Pero si el paquete no se modifica, tiene más posibilidades de no ser aprobado por parte de nuestra bancada”, señaló.

#CNNPrime | Franco Parisi, fundador y vicepresidente del PDG, por Plan de Reconstrucción: “Creo que la bancada estará dispuesta a legislar, pero si el paquete no se modifica, creo que tiene más posibilidades de no ser aprobado. Dicho esto, estoy seguro de que van a votar unidos… pic.twitter.com/M8i6xqm4Q8 — CNN Chile (@CNNChile) April 17, 2026

Asimismo, advirtió al Ejecutivo sobre los riesgos de impulsar una aprobación ajustada en el Parlamento, señalando que podría generar un costo político mayor ante la ciudadanía.

“Creo que sería un tremendo error para el gobierno pasar con lo minimo En términos de la aprobación. Un paquete tan importante, lo gana en el Parlamento, pero lo puede perder entre la gente y en la calle. Y eso no es bueno. Para un paquete de reforma institucional tan potente, el gobierno tiene que hacer lo posible para que sea más de 90, ojalá 100 votos“, sostuvo.

Finalmente, insistió en que el plan requiere una reformulación que incorpore con mayor fuerza a la clase media y un financiamiento claro para asegurar su viabilidad.

“Hay que colocarle más corazón y clase media, porque si no, no va a flotar en el mediano y largo plazo”.