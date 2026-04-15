FMI advierte que guerra en Medio Oriente agrega presión fiscal a una economía mundial ya tensionada

El organismo advirtió que la deuda pública global llegó a 93,9% del PIB en 2025 y podría alcanzar 100% en 2029, en un escenario agravado por el conflicto en Medio Oriente y el alza de los precios de la energía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra en Medio Oriente añadió una nueva presión fiscal a una economía mundial que ya enfrentaba un escenario complejo, marcado por alta deuda, mayores costos financieros y menor margen de maniobra para los gobiernos.

En su más reciente Monitor Fiscal, el organismo señaló que la deuda pública bruta mundial llegó a 93,9% del PIB en 2025 y, si se mantiene la trayectoria actual, podría alcanzar 100% del PIB en 2029, un nivel que no se veía desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El FMI también alertó que el déficit fiscal global se ubicó en torno a 5% del PIB el año pasado, mientras que el gasto en intereses se elevó desde cerca de 2% a casi 3% del PIB mundial en solo cuatro años. A juicio del organismo, esto deja a muchos países en peor situación que antes de la pandemia.

Según Reuters, el equipo fiscal del FMI —encabezado por Rodrigo Valdés— recomendó evitar respuestas amplias como subsidios generalizados a los combustibles, al estimar que son costosas, difíciles de revertir y terminan distorsionando las señales de precios en un contexto de oferta restringida.

En cambio, el organismo llamó a que cualquier apoyo a hogares o empresas frente al encarecimiento de la energía y los alimentos sea temporal, focalizado y dirigido a los sectores más vulnerables, privilegiando reasignaciones presupuestarias antes que un mayor endeudamiento.

El FMI además planteó que, en un escenario severo donde el conflicto se prolongue y el petróleo se mantenga muy por encima de lo previsto, la deuda global en riesgo podría superar 120% del PIB, con mayor concentración en economías emergentes y en desarrollo.