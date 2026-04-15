El subsecretario de Hacienda defendió la decisión de ajustar el precio de los combustibles: “De no haber operado el MEPCO, el alza habría sido cerca de tres veces mayor”

El Gobierno defendió el ajuste en las bencinas y aseguró que el alza habría sido hasta tres veces mayor sin la aplicación del MEPCO.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó el reciente ajuste en el precio de los combustibles y respondió a los cuestionamientos surgidos desde la oposición, destacando el rol del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para amortiguar el impacto en los consumidores.

Durante una entrevista con Radio Agricultura, la autoridad explicó que el sistema ha permitido contener el alza en los valores. “Lo que subirían los combustibles en caso de que no operase el MEPCO es cerca de tres veces más de lo que van a terminar subiendo”, afirmó, subrayando la relevancia del instrumento en el contexto actual.

En la misma instancia, Rodríguez también se refirió al escenario político y económico, planteando la necesidad de enfocar la discusión en los desafíos futuros. “Llegó el minuto de dejar de mirar por el retrovisor y mirar por el parabrisas. Hablar del futuro porque la ciudadanía lo que espera son soluciones”, sostuvo.

En esa línea, insistió en la importancia del crecimiento económico como base para mejoras sociales. “Llegó el minuto de mirar hacia delante y ver cómo este gobierno se hará cargo del mandato popular de que nuestro país vuelva a crecer”, agregó.

Respecto a las iniciativas del Ejecutivo, el subsecretario adelantó algunos lineamientos del Plan de Reconstrucción Nacional que será presentado por el presidente.

Según indicó, se trata de una propuesta amplia que contempla distintas áreas de acción. “Tiene más de 40 medidas en distintas materias: modernización del Estado, materia de seguridad, materia de reconstrucción de los incendios y materia de crecimiento y desarrollo”, detalló.

Finalmente, Rodríguez vinculó directamente el desempeño económico con el bienestar de la población. “Para poder tener mejor pensión, para poder tener mejores sueldos, tenemos que crecer como país”, concluyó.