Squella responde al rector de la UACh tras disculpas: “Es positivo”, pero afirma que esta “dinámica es propia del gobierno anterior”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las disculpas del rector de la UACh, Egon Montecinos, tras los dichos que emitió en 2021 contra la colectividad cuando se desempeñaba como docente.

El presidente del Partido Republicano de Chile, Arturo Squella, reaccionó a las disculpas del rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, luego de que en un podcast de 2021, cuando se desempeñaba como docente en la casa de estudios, deslizara diversos cuestionamientos a militantes de la colectividad.

Respecto a las disculpas, el senador Squella sostuvo que, si bien no le “ha llegado ninguna carta, sí he tomado conocimiento de que algunos dirigentes del Partido Republicano en la región han recibido esas disculpas”.

En esa línea, señaló que este gesto siempre es positivo, pero enfatizó que “de ninguna manera vamos a permitir la dinámica muy propia del gobierno anterior (…). Estaban acostumbrados a actuar en función de su ideología, de su lógica y luego, cuando la ciudadanía se les vuelve en contra, pedir disculpas”.

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Cabe mencionar que, respecto de la controversia que generaron sus comentarios, Montecinos reconoció en CNN Chile: “Eso fue un error. Yo tengo en Valdivia amigos y conozco a varias personas de todos los partidos”. Además, detalló que le escribió una carta a la directiva regional del Partido Republicano con las disculpas pertinentes.

“Envié una carta a título personal, ofreciéndoles disculpas por eso, porque efectivamente estaban en un contexto electoral y, cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo. Hoy lo que más me importa es la UACh. No voy a defender lo que dije, estoy arrepentido”, expresó.

Consultado sobre si extendería esas disculpas al timonel de Republicanos, respondió: “Pedí que se hagan extensivas a quienes ellos estimen conveniente: a su presidente o a la directiva”.