Rector de la UACh se disculpa tras calificar de “estúpidos” a militantes republicanos en podcast de 2021

El rector de la UACh, Egon Montecinos, abordó en CNN Chile los dichos que emitió en 2021, cuando era docente, en medio del debate por las listas parlamentarias: “A los republicanos, si no está la Biblia de por medio, tú eres satánico”. En ese contexto, afirmó que “envié una carta a la directiva regional del partido ofreciéndoles disculpas”.

El rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a sus declaraciones en un podcast de 2021 contra el Partido Republicano, cuando se desempeñaba como docente en la casa de estudios.

“Ojalá se caiga la lista de los republicanos, que no tengan candidatos en ninguna parte del país. Y ojalá la lista del Frente Amplio (FA) acá, que fue objetada, ojalá la levanten y la repongan. Conozco a la mayoría de esa gente y tiene espíritu democrático. A los republicanos, si no está la Biblia de por medio, tú eres satánico. Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota”, dijo en ese entonces.

Asimismo, remarcó que “son tan estúpidos que, si escucharan este programa, me acusarían en la universidad”.

No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes.

Con este antecedente se debe investigar si el rector sabía de la convocatoria, previa a la agresión y si hay otras personas involucradas en la encerrona a la ministra. pic.twitter.com/MURWWXNhcS — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) April 9, 2026

Respecto a este episodio, expresó: “Eso fue un error. Yo tengo en Valdivia amigos y conozco a varias personas de todos los partidos”. Además, detalló que le escribió una carta a la directiva regional del Partido Republicano con las disculpas pertinentes.

“Envié una carta a título personal, ofreciéndoles disculpas por eso, porque efectivamente estaban en un contexto electoral y, cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo. Hoy lo que más me importa es la UACh. No voy a defender lo que dije, estoy arrepentido”, expresó.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si extendería esas disculpas al timonel de Republicanos, Arturo Squella, respondió: “Pedí que se hagan extensivas a quienes ellos estimen conveniente: a su presidente o a la directiva”.

Al preguntarle si se comunicaría con el senador Squella, concluyó: “Por supuesto, si fuera necesario para contribuir a que esto se esclarezca, no tengo problema en hacerlo. Tengo una formación que me han inculcado desde siempre: cuando uno se equivoca, ofrece las disculpas del caso”.