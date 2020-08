El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, (CNTC) Sergio Pérez, se refirió a la movilización que inició ayer el gremio, que este viernes inicia su segunda jornada y que exige un petitorio de 13 puntos.

En conversación con Radio Pauta, el dirigente aseguró que “la propuesta que recibimos no contemplaba soluciones concretas, así que quedamos de acuerdo con el gobierno y las personas que están elaborando este protocolo para que enviáramos nosotros la propuesta. Debemos acercar posiciones”.

Con respecto a las críticas que el gremio ha recibido debido a la paralización, que se desarrolla en medio de la pandemia, Pérez expresó: “¿Qué mas evidencia puede haber que nosotros queremos servir? Es nuestra obligación servir a la nación. Pero, por favor, ¡si nos están matando! Entonces, ¿cómo lo hacemos?“.

Lee también: Desempleo alcanzó el 13,1% en trimestre mayo-julio, la cifra más alta desde 2010

“Si seguimos permitiendo que nuestros conductores pierdan la vida, si nuestros conductores tienen que mentirle a sus señoras que van a ir a la macrozona sur. Tienen que mentirles, porque las señoras y sus hijas les dicen que no pueden ir a esa zona porque no quieren que pierdan la vida. ¿Cómo no se va a entender que esto es un clamor?”, añadió.

En ese sentido, el líder gremial afirmó que “los responsables del abastecimiento, de mantener la cadena alimentaria, es de estos tres conductores que tienen que entregarnos seguridad (el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo), tienen que asegurar nuestra vida, nuestro libre tránsito”.

Como ejemplo, indicó que “si va un bus con 30 pasajeros a 100 kilómetros por hora, y la ruta está sembrada de miguelitos, y ese bus revienta los neumáticos y pierden la vida 30 personas. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿Del conductor que lleva estos pasajeros? ¿De los pasajeros que se subieron al bus?“.

Lee también: Detienen a carabinero imputado por caso de Fabiola Campillai

“¿O de estos tres conductores que son los tres poderes del Estado que tienen que asegurar que esa carretera no tenga miguelitos?”, añadió.

Finalmente, Pérez aseveró que “o es que nosotros somos todos marcianos, o no sé cómo explicarlo, pero los responsables del problema son el gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ellos son los responsables, no nosotros”.