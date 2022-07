Durante esta jornada, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, hizo pública su posición respecto al plebiscito de salida para la nueva Constitución, asegurando que “no puedo estar con este proyecto de Constitución“.

En conversación con El Mercurio, Micco planteó que “esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, no va a funcionar”.

“Esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, no va a funcionar“, dijo el ex director del INDH.

Respecto a materias como el aborto, Micco planteó que le “preocupa que en el proyecto de nueva Constitución esto (el aborto) se establezca como un derecho, o una garantía fundamental. Porque, a mi juicio, se tiene que definir en un Congreso Nacional“.

Lee también: Mario Desbordes: “Me hubiera gustado que el presidente Boric hubiera sido el líder que uno quiere para un país”

“Que sean los representantes del pueblo que digan sí o no, pero que no se establezca de tal manera que las personas que no estamos de acuerdo seamos expulsadas de la comunidad cívica“, asveró.

Micco también abordó su renuncia a la dirección del INDH, asegurándo que hacia el cierre de su gestión hubo “prejuicios en mi contra, y que terminó francamente en una cultura abiertamente de cancelación. Calculo por lo menos seis campañas de funa en contra de lo que yo representaba”.

“Si seguimos haciendo de los derechos humanos no un mínimo ético, sino un máximo ético donde ya los derechos humanos son verdaderos programas de gobierno, estamos en un problema grave”, sentenció Micco.