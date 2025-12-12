Seremi de Vivienda de Valparaíso responde a Farkas tras crítica por reconstrucción: Hay 50% de avance en materia habitacional

El filántropo dijo que es una "vergüenza" la lentitud en la reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

La Seremi de Vivienda de Valparaíso respondió a los dichos de Leonardo Farkas sobre la reconstrucción en la región tras el megaincendio de 2024.

Y es que tras asistir a la entrega de 16 viviendas en el sector Canal Chacao, en Quilpué, el empresario criticó la lentitud de la reconstrucción. “No me meto en política, pero me dijeron que (había) como el 10%, el 11% (de avance), una gran vergüenza”, dijo a la prensa.

El proyecto entregado en Canal Chacao consiste en 50 viviendas construidas por Desafío Levantemos Chile, financiadas íntegramente por la venta de una mansión en Lo Curro donada por el filántropo.

En esa línea, expresó: “Me hubieran gustado muchas más casas. Pero como está mala la situación en Chile, se vendió por muchísimo menos de lo que vale, de lo que costó”.

Bajo ese contexto, el Minvu de Valparaíso afirmó que la reconstrucción del megaincendio “es un proceso que está concentrado en la ejecución de obras en los distintos sectores afectados. Hasta la fecha tenemos cerca del 50% de avance en materia habitacional, con cerca de 400 viviendas terminadas o entregadas, con otras cerca de 1.300 en construcción y otras 1.200 por iniciar”, consigna La Tercera.

En esa línea, señalan que el trabajo ha sido “de cara a las comunidades, resolviendo las dificultades de una emergencia de esta magnitud y atendiendo las distintas necesidades sin dejar solos a los afectados hasta lograr terminar cada uno de los proyectos, tal como ha sido el encargo del presidente Gabriel Boric”.

Respecto a la reconstrucción en Canal Chacao, la Seremi indicó que se ha realizado un trabajo conjunto entre el sector público y privado, permitiendo responder a una mayor cantidad de familias.

“Como ministerio estamos atendiendo un centenar de estas familias, de las cuales la mitad ya cuenta con su vivienda y el otro 50% está en etapa de ejecución o por comenzar sus obras, que se suman a las intervenciones en pavimentación de distintas calles y la recuperación de plazas para dotar de nuevas infraestructuras a estos vecinos y vecinas”, recalcó la institución.

Aquello demuestra que “estamos avanzando en todos los sectores siniestrados en Quilpué, así como en Villa Alemana y Viña del Mar sumando esfuerzos para continuar con la recuperación habitacional y urbana de estas comunas”.