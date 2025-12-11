Farkas inaugura viviendas en Quilpué y cuestiona lento avance de reconstrucción en Valparaíso: “una gran vergüenza”

El empresario y filántropo enfatizó en la necesidad de colaboración público-privada para acelerar la entrega de viviendas y cumplir el "sueño" de que más familias tengan casa propia.

El empresario y filántropo Leonardo Farkas participó este jueves en la entrega de 16 viviendas definitivas en el sector de Canal Chacao, Quilpué, y aprovechó la instancia para cuestionar el avance del proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso tras el megaincendio de febrero de 2024.

Farkas critica el ritmo de la reconstrucción

En diálogo con la prensa, el filántropo señaló que el progreso en la región “es una vergüenza”.

“No me meto en política, pero me dijeron que como el 10%, el 11%, una gran vergüenza”, sostuvo.

El proyecto entregado en Canal Chacao consiste en 50 viviendas construidas por Desafío Levantemos Chile, financiadas íntegramente por la venta de una mansión en Lo Curro donada por Farkas.

El empresario aclaró que no eligió personalmente el lugar de construcción y que tampoco solicitó que la villa llevara su nombre.

“No me quieren tirar flores. Yo no decidí este lugar, ni pedí que se llamara Villa Farkas”, afirmó.

Además, destacó la diferencia entre donar dinero y construir hogares: “Uno pone mucho trabajo. Y entonces yo dije, donar una casa para hacer más casas”.

“Me hubieran gustado muchas más casas. Pero como está mala la situación en Chile, se vendió por muchísimo menos de lo que vale, de lo que costó”, agregó.

Situación del país y desafíos en la reconstrucción

Farkas señaló que la venta de su propiedad se realizó por “muchísimo menos de lo que vale”, debido a las dificultades económicas del país.

También valoró el trabajo de Desafío Levantemos Chile y planteó que la colaboración entre fundaciones consolidadas y el sector privado puede acelerar la entrega de viviendas con transparencia y eficacia.

Hasta fines de noviembre, el Ministerio de Vivienda registraba 1.290 viviendas en ejecución, terminadas o entregadas en la región, equivalente a un avance del 50% del plan de reconstrucción.

Además del proyecto en Quilpué, la fundación ha construido 72 viviendas adicionales en Canal Beagle, Viña del Mar, gracias a aportes de empresas y personas naturales.

El sueño de una vivienda propia

Farkas cerró su intervención con un mensaje esperanzador: “Ojalá todos los chilenos tuvieran su casa propia. Eso es mi sueño siempre. Pero bueno, hay que seguir soñando. Yo digo sueños, porque los sueños sí se cumplen”.