Será ley: Cámara aprueba ampliar de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta que buscaba extender el período de flagrancia tras cometer un delito.

La discusión se da luego de que este martes fuese aprobada en el Senado, con 38 votos a favor y tres abstenciones. En la Cámara Baja, el informe fue aprobado por unanimidad, con 125 votos a favor.

Su objetivo es aumentar el plazo de la hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas. Incluso, le confiere facultades a las policías para desempeñarse en labores investigativas, incluyendo la recopilación de pruebas y toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

En el caso de las autoridades marítimas, el plazo se extendió a 48 horas, al considerarse durante su tramitación que los traslados por embarcaciones son más lentos.

Tras ello, se convierte en la primera medida de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) en ser despachada a ley del parlamento.