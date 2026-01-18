País incendios forestales

Senapred solicita evacuar distintos sectores en la Región del Biobío por incendios forestales

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.01.2026 / 08:14

{alt}

La institución pidió evacuar zonas en las comunas de Laja, Concepción y Florida.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar sectores de la Región del Biobío debido a los incendios forestales.

Se trata de los sectores Rucahue Sur y Chorrillos en la comuna de Laja, el sector Las Pataguas en la comuna de Concepción, y los sectores de Huaro, Huaro Alto, Los Patos y Quilaco en la comuna de Florida, en el Biobío.

Se activó mensajería SAE para los procedimientos.

La institución recomendó a la población actuar con calma, seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de emergencia y no olvidar onsiderar a mascotas y sus necesidades.

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

País Ñuble: Alcalde de Bulnes dice que "en solo horas se quemaron más de 1.500 hectáreas" y que hay más de 70 viviendas consumidas
Senapred solicita evacuar distintos sectores en la Región del Biobío por incendios forestales
Dramática situación en Penco: Alcalde afirma que el 80% de Lirquén fue quemado
Decretan Estado de Catástrofe para Biobío y Ñuble por incendios forestales
Senapred informa que 20 mil personas han sido evacuadas en Penco producto de incendios forestales
Piden evacuar Hospital Penco-Lirquén ante cercanía de incendios forestales