Senapred solicita evacuar distintos sectores en la Región del Biobío por incendios forestales
Por Valentina Sánchez Cárdenas
18.01.2026 / 08:14
La institución pidió evacuar zonas en las comunas de Laja, Concepción y Florida.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar sectores de la Región del Biobío debido a los incendios forestales.
Se trata de los sectores Rucahue Sur y Chorrillos en la comuna de Laja, el sector Las Pataguas en la comuna de Concepción, y los sectores de Huaro, Huaro Alto, Los Patos y Quilaco en la comuna de Florida, en el Biobío.
Se activó mensajería SAE para los procedimientos.
La institución recomendó a la población actuar con calma, seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de emergencia y no olvidar onsiderar a mascotas y sus necesidades.