Senapred monitorea actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa en el Maule: Se mantiene con alerta técnica amarilla

Las comunas de Romeral, Molina, Teno y Curicó se mantienen con Alerta Temprana Preventiva.
Senapred se encuentra monitoreando las comunas de Teno, Curicó, Romeral y Molina debido a la actividad volcánica del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, en la Región del Maule.
La zona se encuentra con Alerta Temprana Preventiva desde el pasado 18 de julio.
De acuerdo a información proporcionada por Sernageomin, el Complejo mantiene su nivel de alerta técnica amarilla.
Y respecto al último Reporte de Actividad Volcánica (RAV), que evaluó entre el 16 y el 30 de septiembre, “se informa que dada las características de este sistema volcánico, no se descartan explosiones de baja a moderada magnitud, súbitas y sin precursores que afecten el entorno inmediato a la zona de los cráteres activos”.
“Esta actividad podría generar columnas eruptivas, similares a las observadas entre los años 2018 y 2019, cuya dispersión sería preferentemente hacia el sureste”, señala el documento.
Considerando los parámetros de monitoreo actuales, Senapred indicó que “se proyecta un radio de peligros de 2 km con respecto al centro de los cráteres activos. Peligros asociados a este escenario son la eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos”.
Teniendo en cuenta los antecedentes proporcionados por Sernageomin y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional de Senapred informó que mantiene la Alerta Temprana Preventiva en las comunas de Teno, Curicó, Romeral y Molina.
De todos modos, se “mantiene el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico”.
