Senapred mantiene alerta por sistema frontal en Región del Biobío: Advierten tormentas eléctricas y posibles trombas marinas

El director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, informó este jueves 22 de octubre que se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva por el sistema frontal que afecta a toda la región, un evento que describió como de “gran inestabilidad”.

Según el balance, en las últimas 24 horas cayeron cerca de 80 milímetros en el Gran Concepción, mientras que en el valle, la precordillera y la cordillera los montos fueron bastante menores. Las comunas más afectadas fueron Curanilahue, Arauco y las del Gran Concepción, con anegamiento de calles y daños menores en algunas viviendas.

Para hoy se esperan lluvias de hasta 30 mm en la región (hasta 20 mm en la cordillera), que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y de precipitaciones muy intensas en corto tiempo, como las registradas ayer en el Gran Concepción. Además, el Centro Meteorológico de la Armada, en Talcahuano, informó que existe probabilidad de trombas marinas en el sector oceánico y costero.

Director regional de SENAPRED Biobío, Alejandro Sandoval, realizó un balance del evento meteorológico registrado en la región durante las últimas horas, junto con informar recomendaciones y las condiciones meteorológicas pronosticadas para la jornada por @meteochile_dmc https://t.co/CA1a6xfblK — Senapred Biobío (@senapredbiobio) October 22, 2026

El encargado de emergencia del municipio de Concepción, Francisco Durán, detalló que cayeron más de 20 mm en un par de horas, con anegamientos en distintos puntos de la comuna. En Santa Sabina, un vehículo quedó atrapado por el agua y sus ocupantes fueron rescatados por Bomberos sin lesiones mayores. También hubo afectación en Barrio Norte y Lomas de San Sebastián.

Además, se registró el deslizamiento de un muro perimetral en el sector de Endesa. No hay lesionados, y el municipio evalúa medidas de mitigación con los propietarios.

A su vez, el delegado presidencial provincial, Pedro Marileo, informó cortes de luz en el sector Valle de Ligure, en Contulmo, y dos viviendas inundadas por rebalse de alcantarillado en Arauco. En la vía El Mirador, de Arauco, continúan los trabajos de mitigación por la remoción en masa. Las autoridades siguen atentas a los ríos Pichilo, Curanilahue, Cañete y Tirúa.

Senapred y los municipios llamaron a informarse por canales oficiales, evitar los cauces de ríos y esteros, y extremar la precaución al desplazarse.