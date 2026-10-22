Scotiabank anticipa golpe de US$ 39 millones a sus utilidades por la reducción del impuesto de primera categoría

Scotiabank informó que la rebaja del impuesto corporativo aprobada en Chile reducirá sus utilidades del cuarto trimestre en cerca de 55 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos US$ 39,2 millones.

El impacto se debe a un castigo único de sus activos por impuestos diferidos, según un comunicado publicado este miércoles en Toronto.

El banco canadiense explicó que la medida responde a la reducción de cuatro puntos porcentuales en la tasa del impuesto corporativo, que bajará gradualmente hasta 23% en los próximos tres años.

La rebaja es el eje central de la megarreforma económica del Gobierno del presidente José Antonio Kast, aprobada por el Congreso en agosto, que reduce el impuesto de primera categoría desde el 27% vigente.

¿Por qué la rebaja tributaria afecta las utilidades de Scotiabank?

Los activos por impuestos diferidos corresponden a beneficios tributarios que una empresa espera usar en el futuro para pagar menos impuestos. Cuando la tasa baja, esos beneficios valen menos, lo que obliga a reducir su valor contable y registrar una pérdida, aunque no implique una salida de caja.

Según la entidad, el castigo afectará tanto las utilidades reportadas como las ajustadas del banco y de su segmento de Banca Internacional, del que forma parte Scotiabank Chile, una de las mayores entidades bancarias del país.

En el mismo comunicado, Scotiabank informó que su participación en el banco estadounidense KeyCorp aportará cerca de 96 millones de dólares canadienses a su utilidad del cuarto trimestre, unos US$ 68,5 millones.

Si se excluye la amortización de intangibles adquiridos, el aporte ajustado llegaría a 104 millones de dólares canadienses, cerca de US$ 74,2 millones.