Cobre se cae con fuerza bajo los US$ 6,5 mientras los inventarios en LME saltan más de 10% en un día

El precio del cobre anotó un fuerte retroceso este jueves y perdió el nivel de los US$ 6,5 la libra. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal cerró en US$ 6,45 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), una caída de 1,56% frente a los US$ 6,55 de la jornada anterior.

El contrato a tres meses en la misma bolsa también retrocedió, con una baja de 1,53% hasta los US$ 6,39 la libra. Medido en toneladas, el precio contado se ubicó en US$ 14.215, desde los cerca de US$ 14.440 del miércoles.

La caída coincidió con un fuerte aumento de los inventarios. Las existencias de cobre en la LME subieron en 27.675 toneladas en un solo día, hasta las 272.950 toneladas, un alza de 11,28%. Un incremento de esta magnitud suele interpretarse como una señal de menor presión sobre la oferta disponible en el corto plazo.

La tendencia se repitió en las otras bolsas de referencia. En la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), los inventarios subieron 25,91% en la semana terminada el 16 de octubre, hasta las 73.962 toneladas, mientras que en la Comex de Nueva York aumentaron en 2.332 toneladas, hasta las 720.713 toneladas.

Mercados Cobre cotiza en US$ 6,45 la libra, pero sube 34,1% en un año. Precio contado diario del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, en dólares por libra, entre el 22 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026. Hace un año US$ 4,81 22 de octubre de 2025 Máximo US$ 6,74 17 de agosto de 2026 Hoy US$ 6,45 22 de octubre de 2026 Variación en 12 meses +34,1% 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 US$ 4,81

22 oct 2025 Máx. US$ 6,74

17 ago Hoy US$ 6,45

22 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Cochilco. Elaboración: CNN Chile.

Precio cae bajo los promedios de septiembre y octubre

Con el resultado de este jueves, el precio del cobre se ubicó por debajo del promedio de octubre, que llega a US$ 6,59 la libra, y también del promedio de septiembre, de US$ 6,57.

Pese al retroceso, el metal se mantiene en niveles elevados en perspectiva anual. En lo que va de 2026, el precio promedio alcanza los US$ 6,13 la libra, un 40,28% más que en el mismo período del año pasado, cuando promediaba US$ 4,37.

Otros metales industriales también cerraron con números rojos en Londres. El estaño cayó 2,72%, el zinc 1,17% y el plomo 0,43%, mientras que el aluminio y el níquel subieron levemente, 0,07% y 0,66%, respectivamente.