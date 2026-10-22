Previo a Halloween: Sernac fiscaliza malls chinos y llama a comprar solo en el comercio establecido

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que está fiscalizando el correcto funcionamiento de malls chinos previo a Halloween.

Para esta celebración, que durante los últimos años ha tomado un carácter más masivo, las personas compran diversos productos; entre ellos se encuentran maquillaje, pelucas, disfraces, máscaras y dulces.

En esa línea, el Sernac llamó a los consumidores a comprar solo en el comercio establecido para disfrutar de manera segura.

El director regional (s) del Sernac, Ignacio Tello, señaló: “Estamos fiscalizando los malls chinos debido a que son locales que comercializan masivamente productos asociados a Halloween, gestión preventiva a través de la cual buscamos verificar el respeto a la normativa, especialmente el derecho a la seguridad en el consumo, lo que implica que las empresas están obligadas a cumplir con los más altos estándares de profesionalismo para no afectar a las personas”.

Y añadió que los productos que se venden deben tener sus etiquetas en español, detallando las advertencias e instrucciones para un uso seguro.

Los productos, además, deben incluir frases como “se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto” en caso de necesitar supervisión; junto con indicar si puede ser utilizado por menores de 3 años e incluir advertencias en caso de contener piezas que puedan representar riesgo de asfixia.

Por otro lado, el ente fiscalizador recordó el derecho a la garantía legal “en caso que el producto salga defectuoso o no sea apto para el uso normal, lo cual implica que los consumidores pueden elegir entre tres opciones durante los seis primeros meses desde la compra: esto es, la devolución de lo pagado, el cambio del producto o la reparación gratuita”.

En el caso del maquillaje, el Sernac indicó que estos deben detallar el nombre, número de registro del Instituto de Salud Pública (ISP), indicaciones, advertencias y precauciones sobre su uso, entre otros aspectos. Mientras que los dulces, es aconsejable que se compren solo en comercios establecidos.