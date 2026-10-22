Contraloría detecta que hospital modular comprado en pandemia está almacenado en bodega desde 2021: Perjuicio asciende a $859 millones

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau, que fue comprado durante la pandemia, se encuentra “arrumbado” en una bodega desde 2021.

La estructura fue adquirida en el marco de la emergencia del COVID-19 e incluye “todo el equipamiento necesario para su operación, como camillas, catres clínicos e instrumental médico”.

Su costo inicial fue de casi $3 mil millones y tiene capacidad para 100 pacientes. Además, cuenta con 10 albergues de hospitalización, baños,

En el informe final de investigación especial N° 212 se dio a conocer que los 565 bienes que conforman el hospital modular están almacenados en una bodega en San Miguel desde octubre de 2021 “sin que los responsables de su administración desarrollen acciones oportunas para definir su uso, reutilización, reasignación o transferencia”.

La entidad examinó el estado de conservación, uso y resguardo de la estructura sanitaria, que fue comprada en la pandemia y cedida al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

🔴 INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL | CGR detecta que hospital modular adquirido en pandemia está arrumbado en bodega desde 2021. La nota acá 👉 https://t.co/OxfV3JImw5 https://t.co/2wZq5cHbGR — Contraloría (@Contraloriacl) October 22, 2026

Con la inspección, se logró determinar que “la inacción y falta de gestiones del SSMS implicaron que esos bienes adquiridos originalmente para fortalecer la capacidad asistencial del sistema público perdieran su valor entre 2022 y 2026, en un monto que la Contraloría estimó en más de $859 millones”.

Debido a ello, la CGR formulará un reparo al Servicio de Salud Metropolitano Sur por la cifra mencionada.

También instruyó al Servicio iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Hospital modular adquirido en pandemia: ¿Qué detectó la Contraloría?

El ente contralor evidenció “debilidades en los mecanismos de control, registro contable y trazabilidad patrimonial de los bienes transferidos al servicio, por lo que el SSMS deberá adoptar medidas tendientes a resolver estos problemas en un plazo de 60 días hábiles”.

También se verificó que el hospital modular y su equipamiento “están almacenados en una bodega de la comuna de San Miguel que presenta deficiencias estructurales, incluyendo un socavón en el pavimento en el sector donde se resguardan los bienes, lo que afecta su adecuada conservación y, al mismo tiempo, limita la circulación y el acceso seguro a la totalidad de las áreas de almacenamiento”.

Tras recibir las observaciones, el servicio comunicó que diseñará y llevará a cabo un plan de obras de reparación. Además, tendrá 60 días para reportar a la Contraloría los avances de las medidas adoptadas.