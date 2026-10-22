Brasil define presidente con la bolsa en máximos y el real fortalecido: Los tres escenarios para el mercado tras el balotaje

Brasil elegirá presidente este domingo 25 de octubre con los mercados posicionados de forma mucho más agresiva que antes de la primera vuelta y con una creciente demanda de coberturas ante un resultado que podría no coincidir con lo que ya descontaron los inversionistas. La segunda vuelta enfrentará a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, quienes obtuvieron 47,03% y 45,16% de los votos válidos, respectivamente, en la primera ronda.

Así lo plantea un análisis de XTB, que proyecta tres escenarios para el real y el Ibovespa tras la segunda vuelta. Las encuestas más recientes no muestran un ganador claro.

BTG Pactual/Nexus sitúa a Bolsonaro en 50,3% y a Lula en 49,7%, mientras AtlasIntel registra 51,1% frente a 48,9%, ambos dentro de sus márgenes de error.

El fuerte rally que siguió a la primera vuelta

La reacción del mercado a la primera vuelta fue excepcional. En la sesión siguiente a la votación del 4 de octubre, el Ibovespa subió 7,7%, frente a una mediana histórica de 3,1% en las elecciones analizadas desde 2002, mientras el real se apreció 4,8%, muy por sobre la mediana de 1,8%.

Diez sesiones después, el índice todavía acumulaba un alza cercana al 6,8% y la moneda mantenía una apreciación superior al 3%.

Según el análisis, ese comportamiento no es nuevo. Desde 2014, las cuatro primeras vueltas consecutivas fueron seguidas por un alza del Ibovespa y una apreciación del real en la sesión siguiente, ya que el mercado suele aprovechar esa instancia para ajustar con fuerza su evaluación del riesgo electoral. En 2026, el movimiento fue especialmente intenso porque el resultado sorprendió y obligó a modificar rápidamente las expectativas.

Sin embargo, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, advierte que las segundas vueltas han tenido un comportamiento mucho menos uniforme. En las seis celebradas entre 2002 y 2022, la mediana del Ibovespa en la primera sesión posterior fue de -1,7%, aunque cinco sesiones después pasó a cerca de +3,7% y veinte sesiones después a +3,2%.

En el caso del real, la mediana pasó de una leve apreciación de 0,4% en la primera sesión a una depreciación de 1,6% veinte jornadas después.

“La segunda vuelta históricamente no ha generado una señal direccional tan limpia como la primera”, señaló la analista de XTB, quien advirtió que la muestra es pequeña y que cada elección ocurrió bajo condiciones económicas distintas.

Aumenta la demanda por coberturas

La incertidumbre ya se refleja en el mercado de opciones. El risk reversal a un mes del real, un indicador que mide cuánto pagan los inversionistas por protegerse ante una depreciación de la moneda, subió hasta 9%, su mayor nivel desde 2011, al tiempo que aumentó la demanda por coberturas ante una caída del Ibovespa.

Para Santos, el principal riesgo no está en el nombre del ganador, sino en lo que venga después: “Una vez conocido el presidente electo, el mercado deja de reaccionar solamente al nombre ganador y comienza a exigir respuestas sobre gabinete económico, presupuesto, gasto público, impuestos y trayectoria de la deuda”.

El punto de partida fiscal es más complejo que en ciclos anteriores. La deuda bruta del gobierno brasileño ronda el 82,9% del PIB, frente a niveles cercanos al 55% en las elecciones de 2010 y 2014, mientras la tasa Selic se mantiene cerca de 13,75%, lo que encarece el refinanciamiento.

El análisis cita además un estudio liderado por Manoel Pires, del FGV Ibre, que describe una situación de “fatiga fiscal” en Brasil, en la que el ajuste necesario para estabilizar la deuda se vuelve cada vez más difícil en términos políticos y económicos.

Los tres escenarios que proyecta XTB

En el primer escenario, un triunfo de Bolsonaro sería la continuación más directa del rally, aunque XTB advierte que esa expectativa ya está parcialmente incorporada en los precios.

Desde la primera vuelta, Magazine Luiza acumula un alza de más de 70%, Cyrela supera el 20% y el ETF de empresas de menor capitalización SMAL11 ronda el 17%, mientras Vale ha retrocedido: “Una victoria de Bolsonaro por sí sola podría no ser suficiente para generar otro salto comparable al de la primera vuelta”.

En el segundo escenario, una victoria de Lula obligaría al mercado a desarmar parte de las posiciones construidas en octubre, lo que podría traducirse en una depreciación inicial del real, un alza de las tasas futuras y presión sobre las acciones domésticas.

No obstante, la reacción podría moderarse si el nuevo gobierno presenta rápidamente objetivos fiscales creíbles, mientras los exportadores y las empresas con ingresos en dólares podrían resistir mejor: “El lunes posterior a las elecciones puede mostrar la sorpresa política; las semanas posteriores probablemente mostrarán la evaluación económica”.

El tercer escenario, en el que el plan fiscal decepciona sin importar quién gane, implicaría tasas largas más altas, presión sobre el real y la pérdida de parte del soporte que recibió el Ibovespa durante octubre.

“El mercado no solamente está cubriendo quién ganará; está cubriendo el riesgo de que las expectativas creadas durante el rally de octubre no se conviertan posteriormente en medidas fiscales concretas”, señaló la analista.

En el plano técnico, el Ibovespa se mantiene en torno a los 208.000 y 209.000 puntos, con un primer soporte relevante en los 207.000 puntos y un eventual objetivo en la zona de los 222.000 puntos si supera sus máximos recientes.

En el mercado cambiario, el dólar se mueve entre R$ 5,05 y R$ 5,07, tras caer desde cerca de R$ 5,22 antes de la primera vuelta, y una ruptura sobre los R$ 5,10 a R$ 5,13 indicaría que parte del rally del real se está desarmando, según XTB.