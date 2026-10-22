Nuevo golpe a las proyecciones: CEPAL prevé que Chile crezca 0,2% en 2026, por debajo de lo anticipado por el FMI, el Banco Central y Hacienda

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó su proyección de crecimiento para Chile en 2026 a 0,2%, según el informe de proyecciones publicado este jueves.

La cifra deja al país entre las economías de menor expansión de la región, en un año en que el organismo espera que América Latina y el Caribe crezca 2,0%.

La estimación representa un fuerte ajuste frente a las anteriores proyecciones del organismo. En agosto, la CEPAL esperaba que la economía chilena creciera 1,6% este año, mientras que en abril su estimación era de 2,2%.

Con este resultado, Chile comparte con Bolivia el menor crecimiento proyectado para Sudamérica en 2026, por debajo de Uruguay, con 1,0%, Argentina, con 1,9%, Brasil, con 2,1%, Colombia, con 2,4%, Ecuador, con 2,6%, Perú, con 3,0%, y Paraguay, con 4,5%. A nivel regional, solo Cuba, Haití y Jamaica tendrían un desempeño más débil.

Para 2027, la CEPAL proyecta una recuperación de la economía nacional hasta 2,2%, aunque el país seguiría creciendo por debajo del promedio regional, estimado en 2,5%, y de vecinos como Perú, con 3,3%, y Argentina, con 3,0%.

Débil actividad y caída de la minería

El recorte se produce tras un débil desempeño de la actividad en los últimos meses. En agosto, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,0% en doce meses, arrastrado por una baja de 17,4% en la minería, principalmente del cobre, mientras que el componente no minero avanzó 1,4%.

La proyección de la CEPAL se alinea con las estimaciones más pesimistas para este año. La cifra coincide con la mediana de la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de octubre, que también apunta a un crecimiento de 0,2%, y es inferior a la del Fondo Monetario Internacional, que a comienzos de octubre recortó su estimación para Chile desde 1,8% a 0,6%.

También se ubica bajo las cifras oficiales. En su Informe de Política Monetaria de septiembre, el Banco Central redujo su rango de crecimiento para 2026 a entre 0,25% y 0,75%, desde el 1% a 1,75% previsto en junio, por la mayor debilidad del gasto interno y una menor producción minera.

En tanto, el Ministerio de Hacienda proyectó una expansión de 0,7% en el marco del Presupuesto 2027, desde el 1,8% estimado previamente.

CEPAL proyecta una recuperación a 2,2% en 2027

Para 2027, en cambio, la estimación de la CEPAL es la más conservadora entre los principales organismos. Hacienda espera un crecimiento de 3,3%, la Encuesta de Expectativas Económicas de 3,0% y el FMI de 2,6%, mientras que el Banco Central lo sitúa en un rango de entre 2% y 3%.

A nivel regional, la CEPAL advirtió que los choques externos están afectando la demanda externa y elevando los costos de producción e importación, en particular por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. A esto se suma un menor dinamismo del empleo y una leve tendencia al alza de la inflación.

El organismo también alertó sobre un encarecimiento del financiamiento internacional, tras el alza de 25 puntos base en la tasa de la Reserva Federal en septiembre, la primera en tres años, y las dos alzas del Banco Central Europeo en junio y septiembre.

Según la CEPAL, estas presiones podrían reducir el margen de los bancos centrales de la región para flexibilizar su política monetaria.

De cara a 2027, la comisión señaló que la recuperación dependerá de la evolución de la demanda mundial, de los precios de las materias primas y de las condiciones financieras internacionales, además de los posibles efectos del fenómeno de El Niño.