Ministra Wulf por rebajas de penas: “El Gobierno está cumpliendo con la ley, pero tenemos la disposición a mejorar las leyes”

Esta tarde, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó la polémica tras la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de rebajar la condena a 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

Según reveló el medio Interferencia, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos para rebajar las penas de individuos condenados por delitos sexuales contra menores. De ese total, 27 cumplen condena por abuso sexual y 29 por violación.

Tras ello, Wulf aseguró que el “gobierno trabaja por la protección de la infancia y así lo ha hecho desde el primer día”.

En esa misma línea, la titular de Desarrollo Social citó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y dijo que “el gobierno está cumpliendo con la ley, pero nosotros siempre vamos a estar disponibles a evaluar mejoras legislativas. Tenemos que cumplir con la ley”.

“Mañana mismo vamos a presentar un proyecto de ley que lleva meses trabajándose, que el Presidente anunció que es parte del Plan Chile Cuida a los Niños, un plan integral que busca mejorar la prevención y la protección de los niños, y ese proyecto de ley aborda una materia muy sensible en nuestro país que es la explotación sexual, específicamente en las residencias”, agregó.

Respecto a las críticas, la secretaria de Estado argumentó que el Ejecutivo “está cumpliendo con la ley” y dijo que “en el gobierno anterior hubo 276 casos en los cuales hubo rebaja de condena, por lo cual, lo que quiere cumplir un gobierno es justamente la institucionalidad, la constitución y estar abierto a las mejoras legislativas”.

Al finalizar el punto de prensa, la también socióloga apuntó a que “este gobierno trabaja por y para los niños de nuestro país, siempre bajo el marco legal”.