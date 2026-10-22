“Es inconstitucional”: Kaiser cuestiona la reforma de RN que busca impedir rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró que la reforma constitucional presentada por Renovación Nacional para impedir la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales es “inconstitucional”.

La iniciativa fue ingresada a raíz de la polémica generada por el otorgamiento, por parte del Gobierno, de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Este hecho ha provocado duras críticas tanto desde el oficialismo como de la oposición, sectores que se han articulado para impulsar proyectos que impidan que esta situación vuelva a repetirse.

Kaiser argumentó que el proyecto sería inconstitucional debido a que atentaría contra el principio de irretroactividad de la ley penal.

“Usted no puede no aplicar el principio de retroactividad de la ley penal ¿Por qué? Porque esa es una garantía constitucional para todos los ciudadanos. ¿Qué significa? (…) Hoy día hay algo que no es delito, pero mañana sí. Yo hago esa cosa que no es delito en este momento, pero mañana se transforma en delito. ¿Me pueden aplicar la ley o la futura ley? No. Porque eso significaría que nadie estaría seguro nunca”, expuso.

“Entonces, la gente dirá: ‘No, es que estamos hablando solamente de las violaciones’. No, estamos hablando del principio; no del tema de los violadores. Estamos hablando del principio de no aplicación de la ley penal de manera retroactiva”, agregó.

En esa línea, propuso restablecer la pena de muerte en el país: “¿Pena de muerte para ciertos delitos? ¿O ahí no somos lo suficientemente duros?”, cuestionó.

Así las cosas, el timonel del PNL manifestó estar de acuerdo “con tener una legislación mucho más dura, pero también estoy de acuerdo con mantener ciertos principios del derecho, como es la no retroactividad de la ley penal”.

Enfatizó que “esto también se produjo en el gobierno pasado (de Gabriel Boric) y en ese momento tampoco nosotros levantamos la voz, porque entendíamos que este es un tema legal y de aplicación de la ley. Hay ciertos principios legales y constitucionales que se aplican siempre”.

“Si a mí me preguntan, yo a un tipo que abusó de un niño chico le pongo una bala en la cabeza y con eso ya no tenemos un problema de si va a salir o no va a salir libre en algún momento. Si ya tenemos la ley que tenemos, la ley está para cumplirla”, añadió.