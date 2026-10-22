Ex Bono Marzo de $66 mil está por vencer: Revisa si tienes pagos pendientes y cómo cobrarlos

El beneficio estatal Aporte Familiar Permanente, también llamado conocido exBono Marzo, entrega $66.834 y se encuentra pronto a vencer.
En varios casos, esta ayuda económica es mediante un pago automático, pero otros beneficiarios deben cobrarlo mediante un trámite online o presencial.
Para el primer caso existe una plataforma donde las personas podrán comprobar si les corresponde o no este beneficio estatal.
Además, se considera que el exbono marzo se entregó en tres tramos, por lo que cada uno cuenta con su respectiva fecha de vencimiento.
Por ello, se desglosa así:
- Si se emitió el 16 de febrero: vencerá el 16 de noviembre.
- Si se emitió el 2 de marzo: vencerá el 2 de diciembre.
- Si se emitió el 16 de marzo: vencerá el 16 de diciembre.
¿Cómo saber si tengo dinero?
En ChileAtienden cuentan con un apartado para revisar si cuenta con pagos no cobrados correspondientes a pensiones o beneficios pagados por el Instituto de Previsión Social (IPS).
El propio sistema informa cómo cobrarlos o permite al usuario elegir la manera de pago.
Para ello se deben seguir los siguientes pasos:
- Debe ingresar al sitio de ChileAtiende.
- Debe colocar su RUT y fecha de nacimiento, o el del usuario correspondiente.
- Luego, apreté “Consultar”.
Finalmente, el sitio detallará si los datos ingresados les corresponden o no el beneficio.
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