Jornada roja en las bolsas globales: Dudas sobre la IA y el alza del petróleo arrastran al IPSA, Wall Street, Europa y Asia

Las principales bolsas del mundo cerraron este jueves 22 de octubre con fuertes caídas, en una jornada marcada por nuevas dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en inteligencia artificial y por un fuerte avance del petróleo, impulsado por los planes de Estados Unidos e Israel para una nueva ronda de ataques contra Irán.

En Chile, el S&P IPSA retrocedió 1,88% hasta los 10.780,31 puntos, una caída de 206,83 puntos frente al cierre anterior de 10.987,14. El índice abrió en 10.967,13 puntos, que terminó siendo su máximo de la jornada, y llegó a tocar un mínimo de 10.727,77. Con este resultado, el principal índice de la Bolsa de Santiago acumula una baja de 5,66% en el último mes, aunque mantiene un alza de 4,83% en lo que va del año.

Entre las acciones del IPSA, las mayores caídas fueron las de SMU (-3,26%), SQM-B (-3,18%), CAP (-2,95%), Copec (-2,93%), Pampa Energía (-2,75%) y Parque Arauco (-2,74%). Los bancos también cerraron en rojo, con bajas de 2,60% en BCI, 2,46% en Santander, 2,33% en Banco de Chile y 2,15% en Itaú. Al otro lado de la tabla, Aguas Andinas lideró las alzas con un avance de 1,25%, seguida de Vapores (+0,66%) y Salfacorp (+0,29%).

Las acciones más transadas fueron Latam Airlines, que cayó 1,35% con montos por $27.278 millones, y SQM-B, con operaciones por $20.956 millones.

NEGOCIOS El IPSA cae 1,88% en el día, pero sube 19,1% en un año Cierre diario del S&P IPSA de la Bolsa de Santiago, en puntos, entre el 22 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026. Hace un año 9.049,45 22 de octubre de 2025 Máximo 11.627,58 28 de enero de 2026 Hoy 10.780,31 −1,88% en el día Variación en 12 meses +19,1% 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 9.049,45

22 oct 2025 Máx. 11.627,58

28 ene Hoy 10.780,31

22 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

Nasdaq lidera las pérdidas en Wall Street

En Wall Street, el Nasdaq Composite lideró las pérdidas con una caída de 2,60%, hasta los 26.008,86 puntos, mientras que el S&P 500 bajó 1,21%, hasta los 7.663,39 puntos. El Dow Jones fue la excepción y cerró prácticamente sin cambios, con un alza de 0,02%, hasta los 52.867,98 puntos, gracias a su menor exposición al sector tecnológico.

La presión vino principalmente de las compañías ligadas a la inteligencia artificial. Meta se desplomó 6,98% pese a presentar resultados sólidos y anunciar un split de sus acciones, en medio de inquietudes por el aumento de su gasto en infraestructura. Las fabricantes de chips también cayeron con fuerza, con una baja de 11,75% en Lam Research tras sus resultados y de 4,40% en Nvidia.

A eso se sumaron SpaceX, que retrocedió 9,13%, devolviendo buena parte del alza que había registrado tras presentar sus resultados el miércoles, y Tesla, que cayó 3,08% tras un reporte trimestral mixto, con ingresos levemente por debajo de lo esperado y mayores planes de inversión para 2027 y 2028.

NEGOCIOS El Nasdaq cae 2,60% y arrastra a Wall Street, mientras el Dow Jones cierra plano Cotización de cada índice durante la jornada del jueves 22 de octubre de 2026, en puntos, en hora de Nueva York. Dow Jones 52.867,98 +0,02% 53.000 52.900 52.800 52.700 52.600 52.500 Cierre anterior 52.856,09 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Punto más bajo: 52.526,40 (10:35) · Más alto: 52.924,61 (12:25) S&P 500 7.663,39 −1,21% 7.775 7.750 7.725 7.700 7.675 7.650 7.625 Cierre anterior 7.757,25 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Punto más bajo: 7.640,96 (14:00) · Más alto: 7.699,09 (10:00) Nasdaq Composite 26.008,86 −2,60% 26.800 26.600 26.400 26.200 26.000 25.800 Cierre anterior 26.703,14 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Punto más bajo: 25.938,02 (15:05) · Más alto: 26.351,29 (9:30) La mayor parte de la caída del Nasdaq y del S&P 500 se produjo en la apertura y no se recuperó durante el día. Las tecnológicas lideraron las bajas, con Meta (−6,98%), Lam Research (−11,75%) y Nvidia (−4,40%). El Dow Jones terminó con un alza de 0,02%. Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

El otro gran foco de preocupación estuvo en el petróleo. El Brent superó los US$ 112 por barril, su mayor nivel desde mayo, luego de que se conocieran planes de Estados Unidos e Israel para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La mayor tensión geopolítica elevó la aversión al riesgo en los mercados. El índice de volatilidad VIX subió 14,15% hasta los 19,04 puntos, mientras los inversionistas buscaron refugio en los bonos del Tesoro estadounidense, cuyo rendimiento a 10 años bajó a 4,957%.

Europa cae con fuerte presión sobre la banca

En Europa, el STOXX 600 cayó 1,05% hasta los 637,74 puntos, su mayor retroceso en tres semanas. Los mercados del sur del continente fueron los más golpeados, con una caída de 2,54% en el FTSE MIB de Milán, hasta los 48.383,66 puntos, y de 2,12% en el IBEX 35 de Madrid, que perdió los 19.000 puntos y cerró en 18.913,50.

El CAC 40 de París retrocedió 1,39% hasta los 7.811,26 puntos y el DAX de Fráncfort bajó 1,07% hasta los 25.371,75 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres fue el que mejor resistió, con una baja de 0,26%, hasta los 10.725,03 puntos.

NEGOCIOS Las bolsas europeas cierran en rojo y el IBEX 35 pierde los 19.000 puntos Cotización de cada índice durante la jornada del jueves 22 de octubre de 2026, en puntos y horas locales de cada plaza. FTSE 100 Reino Unido 10.725,03 −0,26% 10.760 10.740 10.720 10.700 10.680 10.660 Cierre anterior 10.752,99 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 Punto más bajo: 10.670,16 (8:05) · Más alto: 10.754,91 (14:40) CAC 40 Francia 7.811,26 −1,39% 7.950 7.900 7.850 7.800 7.750 Cierre anterior 7.921,68 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Punto más bajo: 7.794,45 (11:40) · Más alto: 7.848,98 (15:35) DAX Alemania 25.371,75 −1,07% 25.700 25.600 25.500 25.400 25.300 Cierre anterior 25.647,11 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Punto más bajo: 25.325,10 (11:50) · Más alto: 25.557,54 (15:35) IBEX 35 España 18.913,50 −2,12% 19.400 19.300 19.200 19.100 19.000 18.900 Cierre anterior 19.323,50 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Punto más bajo: 18.913,50 (17:35) · Más alto: 19.083,99 (9:00) Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

En el Viejo Continente, la banca tuvo su peor jornada desde marzo, con una caída de 4,2% en el índice de bancos de la zona euro. Bankinter se hundió 7,56% después de que sus resultados mostraran mayores costos de los depósitos, mientras que en España también cayeron CaixaBank (-5,68%) y Santander (-4,06%). En tecnología, ASML retrocedió 4,97% y, en el sector de lujo, Hermès cayó cerca de 5% tras reportar ingresos algo por debajo de lo esperado.

Además, el diferencial entre los bonos franceses y alemanes a 10 años alcanzó su mayor nivel en 15 años, en medio de la incertidumbre política en Francia.

Asia concentra algunas de las mayores caídas

En Asia, las pérdidas fueron aún más pronunciadas. El Kospi de Corea del Sur se desplomó 3,52% hasta los 5.533,77 puntos, arrastrado por Samsung Electronics (-4,03%) y SK Hynix (-5,49%), mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó 3,03% hasta los 22.934,68 puntos, en la peor jornada para las tecnológicas chinas que cotizan en esa plaza desde abril de 2025.

En Japón, el Nikkei 225 cayó 2,65% hasta los 62.907,84 puntos y cerró bajo los 63.000 por primera vez desde el 14 de septiembre, presionado por SoftBank (-6,86%) y Kioxia (-6,77%).

En China continental, el CSI 300 retrocedió 1,84% hasta los 4.036,30 puntos, con lo que acumula una baja de 20% desde su máximo de junio y entra en terreno de mercado bajista.