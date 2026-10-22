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Jornada roja en las bolsas globales: Dudas sobre la IA y el alza del petróleo arrastran al IPSA, Wall Street, Europa y Asia

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Jornada roja en las bolsas globales: Dudas sobre la IA y el alza del petróleo arrastran al IPSA, Wall Street, Europa y Asia (CNN Chile – AgenciaUno/EFE)

Las principales bolsas del mundo cerraron este jueves 22 de octubre con fuertes caídas, en una jornada marcada por nuevas dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en inteligencia artificial y por un fuerte avance del petróleo, impulsado por los planes de Estados Unidos e Israel para una nueva ronda de ataques contra Irán.

En Chile, el S&P IPSA retrocedió 1,88% hasta los 10.780,31 puntos, una caída de 206,83 puntos frente al cierre anterior de 10.987,14. El índice abrió en 10.967,13 puntos, que terminó siendo su máximo de la jornada, y llegó a tocar un mínimo de 10.727,77. Con este resultado, el principal índice de la Bolsa de Santiago acumula una baja de 5,66% en el último mes, aunque mantiene un alza de 4,83% en lo que va del año.

Entre las acciones del IPSA, las mayores caídas fueron las de SMU (-3,26%), SQM-B (-3,18%), CAP (-2,95%), Copec (-2,93%), Pampa Energía (-2,75%) y Parque Arauco (-2,74%). Los bancos también cerraron en rojo, con bajas de 2,60% en BCI, 2,46% en Santander, 2,33% en Banco de Chile y 2,15% en Itaú. Al otro lado de la tabla, Aguas Andinas lideró las alzas con un avance de 1,25%, seguida de Vapores (+0,66%) y Salfacorp (+0,29%).

Las acciones más transadas fueron Latam Airlines, que cayó 1,35% con montos por $27.278 millones, y SQM-B, con operaciones por $20.956 millones.

CNN Chile
NEGOCIOS
El IPSA cae 1,88% en el día, pero sube 19,1% en un año
Cierre diario del S&P IPSA de la Bolsa de Santiago, en puntos, entre el 22 de octubre de 2025 y el 22 de octubre de 2026.
Hace un año
9.049,45
22 de octubre de 2025
Máximo
11.627,58
28 de enero de 2026
Hoy
10.780,31
−1,88% en el día
Variación en 12 meses
+19,1%
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
9.049,45
22 oct 2025
Máx. 11.627,58
28 ene
Hoy 10.780,31
22 oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

Nasdaq lidera las pérdidas en Wall Street

En Wall Street, el Nasdaq Composite lideró las pérdidas con una caída de 2,60%, hasta los 26.008,86 puntos, mientras que el S&P 500 bajó 1,21%, hasta los 7.663,39 puntos. El Dow Jones fue la excepción y cerró prácticamente sin cambios, con un alza de 0,02%, hasta los 52.867,98 puntos, gracias a su menor exposición al sector tecnológico.

La presión vino principalmente de las compañías ligadas a la inteligencia artificial. Meta se desplomó 6,98% pese a presentar resultados sólidos y anunciar un split de sus acciones, en medio de inquietudes por el aumento de su gasto en infraestructura. Las fabricantes de chips también cayeron con fuerza, con una baja de 11,75% en Lam Research tras sus resultados y de 4,40% en Nvidia.

A eso se sumaron SpaceX, que retrocedió 9,13%, devolviendo buena parte del alza que había registrado tras presentar sus resultados el miércoles, y Tesla, que cayó 3,08% tras un reporte trimestral mixto, con ingresos levemente por debajo de lo esperado y mayores planes de inversión para 2027 y 2028.

CNN Chile
NEGOCIOS
El Nasdaq cae 2,60% y arrastra a Wall Street, mientras el Dow Jones cierra plano
Cotización de cada índice durante la jornada del jueves 22 de octubre de 2026, en puntos, en hora de Nueva York.
Dow Jones
52.867,98 +0,02%
53.000
52.900
52.800
52.700
52.600
52.500
Cierre anterior 52.856,09
10:0011:0012:0013:0014:0015:00
Punto más bajo: 52.526,40 (10:35) · Más alto: 52.924,61 (12:25)
S&P 500
7.663,39 −1,21%
7.775
7.750
7.725
7.700
7.675
7.650
7.625
Cierre anterior 7.757,25
10:0011:0012:0013:0014:0015:00
Punto más bajo: 7.640,96 (14:00) · Más alto: 7.699,09 (10:00)
Nasdaq Composite
26.008,86 −2,60%
26.800
26.600
26.400
26.200
26.000
25.800
Cierre anterior 26.703,14
10:0011:0012:0013:0014:0015:00
Punto más bajo: 25.938,02 (15:05) · Más alto: 26.351,29 (9:30)
La mayor parte de la caída del Nasdaq y del S&P 500 se produjo en la apertura y no se recuperó durante el día. Las tecnológicas lideraron las bajas, con Meta (−6,98%), Lam Research (−11,75%) y Nvidia (−4,40%). El Dow Jones terminó con un alza de 0,02%.
Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

El otro gran foco de preocupación estuvo en el petróleo. El Brent superó los US$ 112 por barril, su mayor nivel desde mayo, luego de que se conocieran planes de Estados Unidos e Israel para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La mayor tensión geopolítica elevó la aversión al riesgo en los mercados. El índice de volatilidad VIX subió 14,15% hasta los 19,04 puntos, mientras los inversionistas buscaron refugio en los bonos del Tesoro estadounidense, cuyo rendimiento a 10 años bajó a 4,957%.

Europa cae con fuerte presión sobre la banca

En Europa, el STOXX 600 cayó 1,05% hasta los 637,74 puntos, su mayor retroceso en tres semanas. Los mercados del sur del continente fueron los más golpeados, con una caída de 2,54% en el FTSE MIB de Milán, hasta los 48.383,66 puntos, y de 2,12% en el IBEX 35 de Madrid, que perdió los 19.000 puntos y cerró en 18.913,50.

El CAC 40 de París retrocedió 1,39% hasta los 7.811,26 puntos y el DAX de Fráncfort bajó 1,07% hasta los 25.371,75 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres fue el que mejor resistió, con una baja de 0,26%, hasta los 10.725,03 puntos.

CNN Chile
NEGOCIOS
Las bolsas europeas cierran en rojo y el IBEX 35 pierde los 19.000 puntos
Cotización de cada índice durante la jornada del jueves 22 de octubre de 2026, en puntos y horas locales de cada plaza.
FTSE 100 Reino Unido
10.725,03 −0,26%
10.760
10.740
10.720
10.700
10.680
10.660
Cierre anterior 10.752,99
8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00
Punto más bajo: 10.670,16 (8:05) · Más alto: 10.754,91 (14:40)
CAC 40 Francia
7.811,26 −1,39%
7.950
7.900
7.850
7.800
7.750
Cierre anterior 7.921,68
9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
Punto más bajo: 7.794,45 (11:40) · Más alto: 7.848,98 (15:35)
DAX Alemania
25.371,75 −1,07%
25.700
25.600
25.500
25.400
25.300
Cierre anterior 25.647,11
9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
Punto más bajo: 25.325,10 (11:50) · Más alto: 25.557,54 (15:35)
IBEX 35 España
18.913,50 −2,12%
19.400
19.300
19.200
19.100
19.000
18.900
Cierre anterior 19.323,50
9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
Punto más bajo: 18.913,50 (17:35) · Más alto: 19.083,99 (9:00)
Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

En el Viejo Continente, la banca tuvo su peor jornada desde marzo, con una caída de 4,2% en el índice de bancos de la zona euro. Bankinter se hundió 7,56% después de que sus resultados mostraran mayores costos de los depósitos, mientras que en España también cayeron CaixaBank (-5,68%) y Santander (-4,06%). En tecnología, ASML retrocedió 4,97% y, en el sector de lujo, Hermès cayó cerca de 5% tras reportar ingresos algo por debajo de lo esperado.

Además, el diferencial entre los bonos franceses y alemanes a 10 años alcanzó su mayor nivel en 15 años, en medio de la incertidumbre política en Francia.

Asia concentra algunas de las mayores caídas

En Asia, las pérdidas fueron aún más pronunciadas. El Kospi de Corea del Sur se desplomó 3,52% hasta los 5.533,77 puntos, arrastrado por Samsung Electronics (-4,03%) y SK Hynix (-5,49%), mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó 3,03% hasta los 22.934,68 puntos, en la peor jornada para las tecnológicas chinas que cotizan en esa plaza desde abril de 2025.

En Japón, el Nikkei 225 cayó 2,65% hasta los 62.907,84 puntos y cerró bajo los 63.000 por primera vez desde el 14 de septiembre, presionado por SoftBank (-6,86%) y Kioxia (-6,77%).

En China continental, el CSI 300 retrocedió 1,84% hasta los 4.036,30 puntos, con lo que acumula una baja de 20% desde su máximo de junio y entra en terreno de mercado bajista.

CNN Chile
NEGOCIOS
El Kospi se desploma 3,52% y lidera las caídas en Asia
Cotización de cada índice durante la jornada del jueves 22 de octubre de 2026, en puntos y horas locales de cada plaza.
Nikkei 225 Japón
62.907,84 −2,65%
65.000
64.500
64.000
63.500
63.000
62.500
Cierre anterior 64.620,28
9:0010:0011:0013:0014:0015:00
Punto más bajo: 62.907,84 (15:30) · Más alto: 64.799,00 (9:05)
Hang Seng Hong Kong
22.934,68 −3,03%
23.800
23.600
23.400
23.200
23.000
22.800
Cierre anterior 23.651,87
10:0011:0012:0014:0015:00
Punto más bajo: 22.866,00 (15:45) · Más alto: 23.333,00 (9:30)
Kospi Corea del Sur
5.533,77 −3,52%
5.750
5.700
5.650
5.600
5.550
5.500
5.450
Cierre anterior 5.735,66
9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00
Punto más bajo: 5.496,11 (14:45) · Más alto: 5.739,81 (9:45)
CSI 300 China
4.036,30 −1,84%
4.120
4.100
4.080
4.060
4.040
4.020
Cierre anterior 4.111,93
10:0011:0013:0014:00
Punto más bajo: 4.026,84 (13:35) · Más alto: 4.076,83 (9:30)
Fuente: Investing.com – Elaboración: CNN Chile.

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