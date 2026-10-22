Salarios en Chile suben más de 5% en 2026 y las empresas proyectan alzas de 4,9% para 2027

El salario total promedio en Chile aumentó 5,6% en 2026 respecto del año anterior, y las empresas proyectan un incremento de 4,9% para 2027, según el estudio Total Remuneration Survey (TRS) Chile 2026 de la consultora Marsh, que analizó información de 461 empresas, 2.359 cargos y 243.410 trabajadores.

Los resultados, presentados en el Foro Anual Órbita HR, muestran que las compañías buscan equilibrar la presión de costos con la retención de talento. El estudio considera sectores como industria, consumo masivo, salud, retail, energía, tecnología, servicios financieros, minería y construcción, entre otros.

Por nivel de cargo, los profesionales lideraron las alzas del salario base mensual con un 8%, seguidos de los operarios, con un 7%, y las jefaturas, con un 6%. En los niveles superiores, los aumentos fueron más acotados, de 4% en gerentes y de apenas 2% en ejecutivos.

“Los datos muestran que mayoritariamente los ajustes se han estado dirigiendo a los cargos donde la competencia por talento es más intensa y donde la rotación impacta directamente en la operación”, explicó Agustina Bellido, directora de Negocio de Workforce and Rewards para Marsh Chile, quien añadió que el aumento del salario mínimo también tuvo efecto.

En los niveles ejecutivos, en cambio, dijo que las empresas son más cautelosas porque sus remuneraciones son bastante más elevadas que las del resto.

El IPC funciona como piso para los reajustes salariales

El estudio también revela que el IPC funciona como piso para los reajustes. El 84% de las compañías considera la inflación en sus incrementos, ya sea garantizándola o presupuestando un monto cercano.

La fórmula más extendida, aplicada por el 52% de las empresas, combina un IPC garantizado con una revisión por mérito o mercado, mientras que un 24% usa el IPC como referencia sin garantizarlo y un 8% entrega únicamente reajustes por inflación. En el otro extremo, un 13% de las compañías basa sus reajustes solo en mérito o mercado, sin considerar la inflación, y apenas un 3% no tiene una política definida y resuelve caso a caso.

“Para la gran mayoría de las empresas, el IPC funciona como la base del reajuste, porque permite que los sueldos no pierdan valor frente a la inflación”, señaló Bellido.

El informe también da cuenta de brechas de género. Las mujeres representan el 39% de los trabajadores de la muestra, pero esa proporción cae a 21% en el nivel de directores y a solo 7% en las gerencias generales.

Además, se registran diferencias salariales entre hombres y mujeres en todos los niveles, que llegan a su punto más alto en los directores, con un 17%.

“Mientras las mujeres sigan subrepresentadas en los cargos de mayor responsabilidad, la equidad salarial seguirá siendo una tarea pendiente”, sostuvo la ejecutiva de Marsh.

Retención de talento e inteligencia artificial marcarán 2027

De cara a 2027, la prioridad de las empresas será cuidar a sus trabajadores actuales. Más del 70% de las compañías se inclina por retener talento antes que atraerlo, mientras que en equidad y transparencia salarial un 61% pone el énfasis en la retención, y en beneficios la cifra llega al 60%.

El control de costos, en tanto, seguirá siendo una preocupación central, ahora con foco en optimizar la dotación a través del diseño organizacional.

La inteligencia artificial también ganó espacio en los presupuestos. El 82% de las compañías declaró destinar algún porcentaje a esta tecnología, y la principal acción de preparación es la capacitación de los trabajadores, mencionada por un 49%. Le siguen la automatización de procesos de recursos humanos, con un 41%, y el rediseño de roles para combinar el trabajo humano con la IA, con un 39%. Solo un 6% dijo que la IA no es una prioridad.

“En un mercado con presión de costos, cuidar el talento que ya está dentro de la organización se vuelve tan estratégico como salir a buscarlo”, concluyó Bellido.