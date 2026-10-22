Iglesia San Pedro de Quicaví en Chiloé es declarada Monumento Nacional por su valor histórico y arquitectónico

La Iglesia San Pedro de Quicaví de la comuna de Quemchi en el Archipiélago de Chiloé fue declarada Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico.
La declaratoria ya fue publicada en el Diario Oficial y reconoce el valor histórico, arquitectónico y cultural del inmueble.
El templo fue construido a mediados del siglo XIX y actualmente pertenece a la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera y destaca por su arquitectura tradicional y el uso de maderas nativas.
Sus principales valores destacan su importancia como hito fundacional de Quicaví y su vínculo con las antiguas misiones religiosas de la isla.
Con esta declaratoria se protege esta importante iglesia de la arquitectura religiosa del archipiélago y de la historia e identidad de la comunidad de Quicaví.
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