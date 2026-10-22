Festival Bamba 2026 en Parque O’Higgins: Metro anuncia extensión horaria este fin de semana

Santiago se prepara para recibir la primera edición del Festival Bamba 2026, con una masiva cumbre de música latina este 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins.
Entre los grandes invitados internacionales se encuentran Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives, acompañados por números como Jovanotti, Orishas y Bomba Estéreo, además de la banda nacional Los Vásquez.
Para facilitar el retorno del masivo público esperado, Metro de Santiago operará de manera extraordinaria con extensión horaria hasta la 1:00 de la madrugada.
Revisa aquí el funcionamiento de Metro
Las líneas que se sujetan a esta extensión horaria excepcional son la Línea 1 y la Línea 2 del Metro:
- Estaciones de ingreso: Parque O’Higgins y Toesca (L2).
- Estaciones de salida por Línea 1: Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones y Escuela Militar.
- Estaciones de salida por Línea 2: Franklin, Parque O’Higgins, Toesca y Los Héroes.
- Estación de combinación: Los Héroes (L1 y L2).
- Estación intermodal de combinación disponible: Franklin
Desde Metro hicieron el llamado de planificar el viaje y mantener la tarjeta Bip! con carga para disfrutar del evento.
Ten en consideración que para ambas jornadas, la apertura de puertas del Parque O’Higgins está programada a las 12:00 horas a través del acceso peatonal de Avenida Matta. En tanto, la organización dispuso los estacionamientos oficiales en el Club Hípico de Santiago.
Este 24 y 25 de octubre tendremos extensión horaria hasta la 01:00 AM en algunas estaciones de L1 y L2, por el Festival Bamba en Parque O’Higgins
Revisa aquí la info detallada 👇🏻 https://t.co/v8oASQN0WN
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 22, 2026
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