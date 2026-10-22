Festival Bamba 2026 en Parque O’Higgins: Metro anuncia extensión horaria este fin de semana

Santiago se prepara para recibir la primera edición del Festival Bamba 2026, con una masiva cumbre de música latina este 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins.

Entre los grandes invitados internacionales se encuentran Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives, acompañados por números como Jovanotti, Orishas y Bomba Estéreo, además de la banda nacional Los Vásquez.

Para facilitar el retorno del masivo público esperado, Metro de Santiago operará de manera extraordinaria con extensión horaria hasta la 1:00 de la madrugada.

Revisa aquí el funcionamiento de Metro

Las líneas que se sujetan a esta extensión horaria excepcional son la Línea 1 y la Línea 2 del Metro:

Estaciones de ingreso: Parque O’Higgins y Toesca (L2).

Parque O’Higgins y Toesca (L2). Estaciones de salida por Línea 1: Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones y Escuela Militar.

Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Los Leones y Escuela Militar. Estaciones de salida por Línea 2: Franklin, Parque O’Higgins, Toesca y Los Héroes.

Franklin, Parque O’Higgins, Toesca y Los Héroes. Estación de combinación: Los Héroes (L1 y L2).

Los Héroes (L1 y L2). Estación intermodal de combinación disponible: Franklin

Desde Metro hicieron el llamado de planificar el viaje y mantener la tarjeta Bip! con carga para disfrutar del evento.

Ten en consideración que para ambas jornadas, la apertura de puertas del Parque O’Higgins está programada a las 12:00 horas a través del acceso peatonal de Avenida Matta. En tanto, la organización dispuso los estacionamientos oficiales en el Club Hípico de Santiago.