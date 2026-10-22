DMC alerta por probables tornados y trombas marinas en seis regiones del sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió sobre la posibilidad de tornados y trombas marinas en seis regiones del sur del país.

Según el aviso de la entidad, debido a una condición sinóptica de baja segregada, se podría dar el desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

Asimismo, alertó que también habrá probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos; es decir, ráfagas de viento fuertes, repentinas y localizadas.

De este modo, se señaló que las nubes convectivas con características tornádicas podrían desarrollarse durante este jueves 22 de octubre.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

En total, son seis las regiones que podrían verse afectadas por estos fenómenos meteorológicos:

Región del Maule: litoral, cordillera de la costa y valle.

Región de Ñuble: litoral, cordillera de la costa y valle.

Región del Biobío: litoral, cordillera de la costa y valle.

Región de La Araucanía: valle.

Región de Los Ríos: valle.

Región de Los Lagos: valle.

El aviso se emite luego de que el miércoles pasado se reportara la presencia de un tornado de categoría EF-0 (con vientos de entre 105 y 137 kilómetros por hora) en la comuna de Retiro, Región del Maule, el cual provocó daños menores.