Exministro Jackson y polémica por rebajas de penas: “Todas las solicitudes fueron rechazadas en el periodo anterior”

Esta tarde, el exministro Giorgio Jackson salió a defender el mandato del expresidente Gabriel Boric en cuanto a las decisiones tomadas respecto a las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad.

Jackson respondió a través de su cuenta de X a la diputada Macarena Santelices (Ind-UDI), quien cuestionó las declaraciones de la exvocera Camila Vallejo.

Particularmente, Vallejo sostuvo que la rebaja de condena otorgada por el Ministerio de Justicia a 56 personas que cometieron abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es “gravísimo”.

“¿Cómo es posible que este gobierno que se autodefinió como el Gobierno de emergencia, de la seguridad, “con mis niños no te metas”, haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad?”, dijo la exsecretaria de Estado en Instagram.

Por ello, la parlamentaria Santelices apuntó que “es impresentable que Camila Vallejo comience su crítica hablando de su hijo, para obtener provecho político. Durante su gobierno hubo 276 rebajas, hoy 56. Menos oportunismo político y más urgencia para cambiar esta mala ley. Le recuerdo que ud tambien fue diputada ¿qué hizo?”.

Es impresentable que Camila Vallejo comience su crítica hablando de su hijo, para obtener provecho político.🤦🏼‍♀️

Durante su gobierno hubo 276 rebajas, hoy 56.

Menos oportunismo político y más urgencia para cambiar esta mala ley. Le recuerdo que ud tambien fue diputada ¿qué hizo?. — Macarena Santelices diputada 🇨🇱 (@maca_santelices) October 22, 2026

Jackson responde a Santelices

En respuesta a Santelices, el extitular de Desarrollo Social le dijo que ella “sabe que en el periodo anterior, TODAS las solicitudes fueron RECHAZADAS por el Gobierno. Algunas se ganaron y otras se perdieron en Tribunales”.

“Ahora, las rebajas a violadores de menores fueron AUTORIZADAS por el Gobierno. Eso sí es impresentable”, criticó.