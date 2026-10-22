Ministro Rabat reconoce firma de decretos que rebajaron condenas a internos de Punta Peuco

En medio de las rebajas de penas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que también firmó los decretos que favorecieron de igual forma a algunos internos del expenal de Punta Peuco.

Concretamente, uno de los beneficiados cumple condena por el delito de secuestro calificado y el otro, por tortura.

En conversación con T13, el titular de Justicia fue consultado por la veracidad de esta información, a lo que respondió que “es cierto“, sin embargo, señaló que “de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley y hay casos en cada uno de los gobiernos”.

El secretario de Estado agregó que “si mi memoria no falla, creo que solamente en el gobierno de (Gabriel) Boric se rechazaron absolutamente todos y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencia de la Corte Suprema, en al menos cuatro casos”.

En esa misma línea, explicó que “en los demás gobiernos, en los últimos 20 años, se otorgaron beneficios a militares porque así lo establece la ley. Se utilizó el mismo criterio. Y por favor, esto es muy claro y dice sentencia constitucional: estas son cuestiones que no benefician o que no pueden analizarse o excluirse a grupos de personas”.

Nuevo proyecto para modificar los requisitos de rebaja de penas

La autoridad anunció que buscarán modificar el marco legal para tratar este problema, agregando que “le vamos a dar una discusión urgente a los proyectos de ley y que nosotros también vamos a presentar nuestro propio proyecto de ley, precisamente para que los requisitos para obtener este tipo de beneficios deban analizarse al momento de la solicitud”.

El ministro recalcó que su cartera actuó dentro del marco jurídico vigente, pero fue enfático al decir que “no me desentiendo del problema”. Por ello, manifestó que “vamos a evitar que existan nuevamente beneficios que se otorguen a estos condenados por delitos graves”.

Rabat enfatizó que “una forma de abordar el problema no es dejarle este asunto a los tribunales de justicia, eso no corresponde. Yo como colegislador debo adoptar las medidas colegislativas, que es lo que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast va a hacer”.