Presidente del gremio de camioneros descarta movilización pese a nueva alza en los combustibles: “Es necesario entender que esta es una crisis mundial”

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, descartó convocar a movilizaciones del gremio y recalcó que mantendrían el diálogo con el gobierno pese al alza de $91 por litro en el diésel y de $41,3 en las bencinas que comenzó a regir este jueves. Advirtió que unos 30 mil pequeños transportistas están en riesgo.

En entrevista con Radio 13C, Pérez explicó que las empresas más grandes y formalizadas trabajan con contratos sujetos a “polinomios de variabilidad”, que ajustan la tarifa cuando sube el petróleo. Por eso, dijo, el problema se concentra en los camioneros que facturan hasta unos $1.000 millones al año (15.000 UTM).

“Ese es el mundo que nos preocupa, que son alrededor de unos 30.000 colegas que tienen que trabajar, que tienen familia, que tienen que llevar el pan a su hogar, y eso es lo que está en riesgo“, afirmó.

El dirigente detalló que hace una semana acordaron con cuatro ministerios un instrumento para que el generador de carga traspase de inmediato a la tarifa alzas de 100, 200 o 300 pesos por litro. Según dijo, no es una ley, pero será “casi legal”, y el gobierno se comprometió a difundirlo. Agregó que en los próximos días se lanzaría el FOGAIN del transporte, un crédito para que los pequeños transportistas tengan caja y aseguren el abastecimiento.

Sobre el MEPCO, Pérez planteó que el país tiene “dos posibilidades”: “O vive la realidad, o quema dinero“. Recordó que el exministro Marcel dispuso de US$4.500 millones en el mecanismo y que hoy la caja fiscal subvenciona cerca de $300 por litro. Advirtió que seguir endeudándose podría dejar “una herencia muy nociva” a las nuevas generaciones.

Consultado por la posibilidad de presionar con movilizaciones, Pérez respondió que, junto a más de 100 dirigentes de todo el país, instó a las bases a mantener el diálogo con el gobierno y a seguir buscando soluciones. Con ello descartó una eventual paralización por las alzas.

El dirigente también situó el alza en un contexto global, desviando la responsabilidad a la administración nacional. “Es necesario entender que esta es una crisis mundial, entonces, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo? Evidentemente, sí hay una crisis mundial, sí hay un diésel mucho más caro, hay una mayor inflación, hay un IPC más alto, tenemos un 10% de cesantía, hay una serie de cosas que están ocurriendo en el país; es cosa de mirar lo que está pasando en Francia“, afirmó.

Pérez cerró señalando que el rol de los dirigentes, junto a los políticos, es “informar a la nación la realidad que estamos viviendo”. “Eso es lo que yo trato de hacer”, agregó.