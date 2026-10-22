Presidente Kast tras remoción de Araya de Comisión de Constitución: “Nos duele que por pensar distinto alguien sea sancionado”

En el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI), el presidente José Antonio Kast lamentó este jueves la decisión del Socialismo Democrático de remover al senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución.

Kast enfatizó que es importante tener la disposición de diálogo entre el Congreso y el Gobierno, lo que ejemplificó con el retiro de la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por la administración tras recibir críticas transversales.

“Tenemos que tener diálogo. Estos encuentros como los que tenemos, por ejemplo, en el Congreso con la reforma constitucional por seguridad. Sí, yo presenté una reforma constitucional que no fue del gusto de los parlamentarios, y es discutible. Dijeron, ‘es una mala reforma’. ¿Qué es lo que hicimos? La retiré, porque llegamos a un grado de conversación con sectores políticos porque los chilenos están primero“, expuso.

Fue en esa línea que manifestó que al Gobierno le duelen las “sanciones por pensar distinto”.

“Es por eso que nos duele tanto la discusión que se ha generado ahora en el Parlamento, donde por pensar distinto, por sentarse en una mesa, alguien es sancionado. Esa no es la respuesta que esperan los chilenos”, recalcó.

Por último, aseguró que “la respuesta de los chilenos es que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo enfrentamos el crimen organizado? Más allá de nuestra diferencia ideológica o política, tenemos que llegar a un acuerdo de combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Tenemos que llegar a un acuerdo de mejorar la calidad de la educación. Pero hagámoslo en serio”.