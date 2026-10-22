Ministro Arrau valora fallo del TC por RUF: “Es una buena noticia para nuestro país”

Esta tarde, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición contra ciertos artículos del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza. Tras ello, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la decisión del organismo.

En la resolución, la entidad explicó que el recurso fue declarado inadmisible debido a que se presentó de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo legal.

Cabe recordar que los parlamentarios de la oposición presentaron el requerimiento horas después de que el Gobierno hubiera ingresado el decreto promulgatorio a la Contraloría General de la República.

Por esto, el titular de Seguridad respaldó el acuerdo optado por la entidad, señalando que esta decisión es “una buena noticia para nuestro país y para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones“.

“La seguridad de las familias chilenas es y seguirá siendo nuestra prioridad”, sostuvo el secretario de Estado.

En esa misma línea, la autoridad manifestó que “Chile necesita recuperar el orden, la tranquilidad y para eso necesitamos policías respaldadas, con reglas claras y certezas de que su defensa y protección de las familias chilenas no tendrá más obstáculos ideológicos”.