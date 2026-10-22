Presupuesto 2027: Comisión Mixta aprueba en general recursos para Ministerio de Seguridad Pública

Esta jornada, la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos aprobó en general la partida del Ministerio de Seguridad Pública, la cual establece que para el siguiente año el organismo contará con un presupuesto de $3.488.921.688.000.

El monto representa un 7% más respecto al de este año. Además, este total será destinado para las subsecretarías de Seguridad Pública, Prevención del Delito (SPD), Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), la agencia Nacional de Ciberseguridad y la Gendarmería, que dicha institución pasó al Ministerio de Seguridad, luego de pertenecer a la cartera de Justicia.

En la cita, el propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expuso acerca del detalle del presupuesto 2027, haciendo hincapié en que esta es la primera discusión parlamentaria de la cartera, ya que se comenzó a operar en abril del 2025.

“Es un ministerio nuevo, en un sistema nuevo, que está en fase de instalación, estamos dictando reglamentos todavía, con un desafío enorme en el año que viene, tanto en seguridad municipal, en seguridad privada, como en coordinar e integrar los sistemas de datos. Y por tanto, este sistema de seguridad que está en esta etapa inicial requiere de ir haciendo mejoras en el sistema, y mejoras importantes”, dijo.

Tras ello, Arrau apuntó que durante este año “vamos con buenos números, gracias a políticas, a trabajos que se han desarrollado en cada una de estas instituciones, en coordinación con otras, por supuesto, como el Ministerio Público y otros entes con los cuales nos toca trabajar todos los días”.

En los casos policiales, explicó, con corte al 11 de octubre, se registró un 14% menos de homicidios, 32% menos de secuestros extorsivos que lleva la Policía a Investigaciones, casi un 20% de disminución en los robos violentos, 66% más de droga incautada, un 86% menos de ingresos irregulares, y una baja en los eventos de violencia en la Macrozona Sur.