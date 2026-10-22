Fallece a los 93 años Tom Skerritt, actor de “Alien” y “Top Gun”

(CNN) — Tom Skerritt, el valiente y apuesto actor que cautivó al público tanto en la gran como en la pequeña pantalla en títulos que van desde “Top Gun” y “Alien” hasta “Picket Fences”, ha fallecido a los 93 años.

La noticia fue confirmada a través de la publicista de Skerritt, Susan Madore, quien envió un comunicado de la familia en el que detallaba que murió el miércoles por causas naturales. Skerritt era mejor conocido por sus apariciones cinematográficas en “Alien” y “Steel Magnolias”, junto con su papel protagónico en la serie de CBS creada por David E. Kelley “Picket Fences”, que se emitió de 1992 a 1996 y le valió un premio Primetime Emmy como mejor actor principal.

En esta serie de humor negro, Skerritt interpretaba a un sheriff envejecido que luchaba por mantener la calma en su pequeño pueblo, consolidando su marca personal de autoridad inquebrantable y simpatía cautivadora.

Con créditos en la pantalla que se remontan a principios de la década de 1960, Skerritt se hizo un lugar principalmente en películas del oeste (Westerns) antes de dar el gran salto en el éxito de taquilla de 1970 de Robert Altman “MAS*H” como el cirujano Duke Forrest.

Continuó apareciendo en varios programas de televisión en la década de 1970, incluidos “Bonanza” y “Gunsmoke”. También obtuvo papeles cinematográficos de mayor perfil, como en la película de 1977 “The Turning Point”, nominada al Óscar y protagonizada por Anne Bancroft y Shirley MacLaine.

Pero fue su papel en “Alien” de 1979, dirigida por Ridley Scott, el que verdaderamente amplió el registro interpretativo de Skerritt.

En el filme de ciencia ficción y terror, Skerritt interpretó al capitán Dallas, uno de los pocos que se alinea con la Ripley de Sigourney Weaver cuando su tripulación de transporte intergaláctico se enfrenta a una horrible amenaza.

A partir de ahí, consiguió papeles en películas de los años 80 como “The Dead Zone” y “Top Gun”, sirviendo este último como otro ejemplo de la aguda capacidad de Skerritt para encarnar personajes con un enfoque de férrea entereza y un corazón de oro. En “Top Gun”, interpretó a Viper, un personaje inicialmente impresionado por la bravuconería del Maverick de Tom Cruise, a quien pronto toma bajo su protección.

Tras un arco de varios episodios en “Cheers”, Skerritt apareció como el patriarca en “Steel Magnolias”, la película protagonizada por Sally Field, Julia Roberts y Dolly Parton. Skerritt interpreta al esposo del personaje de Field y padre de la Shelby de Roberts, quien enferma hacia el final de la película.

M’Lynn (el personaje de Field) comenta cómo su esposo ni siquiera pudo estar en la habitación cuando su hija finalmente falleció, mientras ella simplemente se quedó allí.

“Se supone que los hombres están hechos de acero o algo así”, dice en una frase que alude al título de la película. En la década de 1990, Skerritt continuó interpretando papeles paternales en proyectos tan variados como “A River Runs Through It”, dirigida por Robert Redford y protagonizada por Brad Pitt, y el thriller “Poison Ivy” junto a Drew Barrymore.

Fue su papel de reverendo en “A River Runs Through It” el que le permitió a Skerritt ofrecer consejos paternales en líneas como: “Porque es verdad, rara vez podemos ayudar a los que están más cerca de nosotros. O no sabemos qué parte de nosotros mismos dar o, las más de las veces, la parte que tenemos para dar no es deseada. Y así, son aquellos con quienes vivimos y deberíamos conocer los que se nos escapan. Pero aún podemos amarlos; podemos amar por completo sin una comprensión completa”.

Continuó trabajando, tanto en televisión como en cine, hasta el nuevo milenio, en programas que incluyeron “Brothers & Sisters” y “Will & Grace”, y largometrajes como “Ted” y “A Hologram for the King”. Su último crédito fue en la película de 2025 “Broke”.