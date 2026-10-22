Ministro del Trabajo pide a futuros pensionados no tomar “decisiones apresuradas” tras la caída del Fondo E y abre la puerta a una restitución patrimonial

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, pidió este jueves a las personas que están próximas a pensionarse evitar decisiones apresuradas mientras avanza la investigación por las pérdidas del Fondo E de las AFP, y aseguró que el proceso podría terminar con la restitución de los recursos a los fondos afectados.

Consultado por la solicitud de parlamentarios para que un fiscal exclusivo investigue a las administradoras, Rau destacó que ya existe una indagatoria en curso: “La Superintendencia de Pensiones ha iniciado un proceso sancionatorio contra las AFP de acuerdo a nuestra legislación vigente y hay un fiscal en la Superintendencia de Pensiones que está llevando a cabo esta investigación”.

El secretario de Estado explicó que el proceso puede derivar en distintos tipos de sanciones. Entre ellas, mencionó la “restitución patrimonial en los fondos afectados, una de las sanciones más fuertes, de acuerdo al decreto 3.500”, aunque precisó que se trata de una materia aún en desarrollo.

Proceso sancionatorio contra las siete AFP

El 20 de octubre, la Superintendencia de Pensiones inició un proceso sancionatorio contra las siete AFP del sistema por las pérdidas en los Fondos D y E, asociadas a posiciones en derivados con las que las administradoras apostaron a una baja de las tasas de interés en Estados Unidos. En lo que va del año, el Fondo E acumula una caída real cercana a 10,4%.

Rau recordó que el 9 de abril, a pocas semanas de asumir, el actual superintendente de Pensiones fijó límites a la inversión en estos instrumentos y estableció plazos para que las AFP redujeran su exposición.

Según el ministro, ese proceso ya está en marcha y las administradoras están reduciendo sus posiciones. Asimismo, añadió que su cartera también ofició a la Superintendencia para conocer toda la información y las medidas adoptadas.

Ante la preocupación de quienes están a punto de jubilar, el ministro hizo un llamado a la cautela: “Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, si va a haber restitución patrimonial o no. Entonces en la medida que uno pueda en el fondo no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera en este caso”.

Respecto a las personas que llevan años esperando pensionarse, Rau reconoció que la indagatoria no será inmediata. “La investigación va a tomar algunos meses, eso es cierto”, dijo, aunque insistió en la importancia de conocer sus resultados y las sanciones que se establezcan antes de tomar una decisión.

El ministro agregó que quienes no puedan esperar deben informarse bien sobre las distintas modalidades de pensión, como el retiro programado y la renta vitalicia, ya que el impacto de la caída es distinto en cada caso.

“Puede haber ajustes en los precios de las rentas vitalicias, puede haber rebote técnico, entonces a eso nos referimos con actuar con prudencia”, explicó.

Fondos generacionales

Sobre los afiliados que han trasladado sus ahorros desde el Fondo E hacia otros fondos, y la posibilidad de que un episodio similar se repita con los fondos generacionales que contempla la reforma previsional, Rau sostuvo que la normativa de abril ya limita el porcentaje del patrimonio que puede invertirse en derivados.

“Los fondos generacionales también tienen una estructura distinta en el fondo que no estaría tal incentivo del comportamiento manada que hemos visto en este episodio”, afirmó el ministro, quien precisó que su implementación aún está en desarrollo y que ya se definieron los fondos y sus bandas.

Finalmente, Rau señaló que lo ocurrido con el Fondo E también podría aportar lecciones para ese proceso. Según dijo, la información que se obtenga de “este lamentable episodio también puede servir para la implementación de los fondos generacionales”.