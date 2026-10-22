Portazo del Tribunal Constitucional: Declara inadmisible requerimiento de la oposición contra las RUF

El Tribunal Constitucional (TC) declaró este jueves inadmisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición contra ciertos artículos del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.

En la resolución, la entidad explicó que el recurso fue declarado inadmisible debido a que se presentó de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo legal.

Cabe recordar que los parlamentarios de la oposición presentaron el requerimiento horas después de que el Gobierno hubiera ingresado el decreto promulgatorio a la Contraloría General de la República.

De esta forma, el TC estipuló que “el requerimiento fue formulado fuera de la oportunidad que la Constitución y la ley fijan como límite infranqueable para el ejercicio de esta competencia”, por lo que lo declaró inadmisible.

“La circunstancia de haberse deducido dentro del quinto día del despacho del proyecto no altera esta conclusión, pues ambos constituyen límites temporales independientes, esto es, la observancia del tope máximo del quinto día no habilita a requerir una vez efectuada la promulgación, desde que esta cierra por sí sola la oportunidad, aunque aquel plazo no se encuentre vencido”, argumentó el fallo.

Asimismo, enfatizaron que el tribunal “se encuentra habilitado para conocer de un requerimiento de inconstitucionalidad en la medida en que sea deducido dentro de la oportunidad establecida directamente en la Constitución. Conocer de un requerimiento formulado con posterioridad a dicha oportunidad importaría arrogarse una competencia que la Carta Fundamental no confiere”.