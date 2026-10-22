Casaverso de BancoEstado: El ecosistema digital que conecta a las familias con la oferta inmobiliaria

Frente a más de 100 representantes del sector inmobiliario, BancoEstado presentó Casaverso, un ecosistema digital creado con el objetivo de simplificar el trámite del crédito hipotecario. Esta nueva plataforma conecta la oferta de viviendas con las personas que desean concretar el sueño de la casa propia, resolviendo un proceso que suele tener un gran número de trámites, papeles y dudas que abruman a los compradores.

Habitualmente, los pasos para obtener un crédito son complejos, ya que requieren buscar la propiedad, realizar simulaciones y conseguir la preaprobación. Ante esto, Casaverso llega a simplificar el proceso, permitiendo buscar propiedades, comparar opciones, simular créditos con subsidio y obtener una preaprobación en línea. Además, el sitio cuenta con un asistente de inteligencia artificial, que resuelve las dudas de las personas en tiempo real.

La presidenta (s) de BancoEstado, Paulina Yazigi, explicó el funcionamiento de esta nueva herramienta: “Esta plataforma pone todos los proyectos a disposición. Hoy día hay 400 proyectos y lo que hace la persona es poder entrar, verlos, elegirlos, simular y preaprobar”.

Yazigi también enfatizó la importancia de esta innovación para la reactivación económica del país: “Es muy importante que levantemos el sector inmobiliario y de construcción, que haya más viviendas, casas y departamentos para las personas. Tenemos ese rol articulador y esto nos ayuda a hacerlo de una forma moderna y flexible, disponible fácilmente para las personas y las inmobiliarias”.

El respaldo del sector inmobiliario

El puente hacia la casa propia no lo sostiene solo BancoEstado, ya que las inmobiliarias han confiado en esta plataforma integrando sus proyectos, encontrando así una vitrina transparente y eficiente que conecta con los compradores.

Mauricio De la Barra, gerente general en Conavicoop, valoró el impacto de esta iniciativa. “BancoEstado está logrando mejorar el acceso al crédito a todas las familias que están en busca de la vivienda a través de un financiamiento hipotecario. Obviamente que esta herramienta que va a estar difundida globalmente a través de la página web es una mejora respecto a la situación que teníamos previamente”, señaló.

Por su parte, Natalia Chaparro Ahumada, subgerente de Operaciones Financieras de Inmobiliaria Aconcagua, destacó el alcance de la institución financiera: “La mayor importancia es el contacto y la relación que tenemos con el banco. Ellos siempre tienen buenas propuestas, están siempre conectando con los clientes, tienen la mayor cantidad de sucursales y la mayor entrega de créditos hipotecarios. Yo creo que eso va a ser lo importante, que nuestros clientes puedan acercarse”.

Casaverso representa una apuesta a largo plazo de BancoEstado, la cual continuará incorporando nuevas funcionalidades para acompañar a las familias chilenas en todas las etapas, desde la búsqueda de la vivienda hasta la entrega de las llaves.