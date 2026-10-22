Débora Thome por segunda vuelta en Brasil: “Todo es posible, pero con una pequeña ventaja para Flávio Bolsonaro”

Estamos en Copacabana, nos trasladamos desde Santa Teresa hasta acá para irles mostrando la ciudad, también aprovechar, y tengo los últimos sondeos. PoderData esta mañana, 4.000 entrevistas, es relevante, estas entre el 19 y el 21, con un margen de error de 1,6%. De los válidos, Flávio 51, Lula 49. El lunes era 52-48. En la intención total, 49 con 48, empate técnico. Rechazo de Luiz Inácio Lula da Silva, 47; de Flávio Bolsonaro, 45.

O sea, una situación de empate técnico es lo que se sigue manteniendo aquí en Brasil, pero los analistas coinciden en que hay un voto oculto para el candidato Flávio Bolsonaro, que aún en empate técnico aparece posicionado por delante y que la mayor cantidad de opciones las tiene él. Eso es lo que nos siguen diciendo los analistas: que fue un golpe muy duro el de la primera vuelta, porque Luiz Inácio Lula da Silva esperaba terminar él arriba en la primera vuelta. No fue así. Terminó arrasando además en el Parlamento y en gobernadores, lo cual le da una fuerza de despliegue regional muy fuerte al candidato Flávio Bolsonaro.

En eso estamos, en ese contexto entonces vamos a tener una entrevista muy relevante. Invitamos a Débora Thome, adelante por favor. Muchas gracias por acompañarnos, Débora, experta además del INP, que es el Instituto Brasileño de Estudios y Análisis, así es que relevante y nos va a ayudar a hacer un mapa.

-¿Cómo hacemos, Débora, y gracias por acompañarnos para CNN Chile en vivo, cómo es el mapa de Brasil? ¿Cómo está electoralmente después de la primera vuelta dividido Brasil?

Al respecto, la politóloga e investigadora de Fundación Getulio Vargas señaló: “Hola, muy buenos días en este viento nosotras dos. Lo que se ve hoy en Brasil es que el nordeste está mucho más para Lula y se ve como el mapa se ve rojo el nordeste, y igual se ve azul el sur. Igual es muy interesante, por ejemplo, ver en las ciudades lo que está pasando. O sea, en algunas ciudades como Río de Janeiro, como São Paulo, que son las dos ciudades más grandes de Brasil, ves el voto justo en separado. O sea, un lado de la avenida toda la gente vota azul, Bolsonaro; al otro lado de la avenida toda la gente vota rojo, Lula. Y lo que está pasando son preferencias muy distintas de grupos muy distintos en todo el país. Entonces el país se ve, y por las encuestas igual se puede notar, el país se ve muy dividido en este momento con preferencias muy diferentes dependiendo de quién son las personas que van a votar”.

-¿Cómo describirías tú al votante de Bolsonaro y cómo describirías al votante de Lula? ¿Quién vota Lula, quién vota Bolsonaro?

Ante esto, Debora Thome explicó: “Sí. Siempre me gusta lembrar que en Brasil somos 220 millones de habitantes, entonces es mucha gente, pero hay cosas que ya vemos. Por ejemplo, las mujeres tienen una preferencia más por Lula que por Bolsonaro. Pero igual los evangélicos tienen una preferencia mucho mayor por Lula, perdón, los evangélicos por Bolsonaro que por Lula. Y si vas a ver además esta diferencia regional, por ejemplo, hay clases medianas, clases medias que tienen una preocupación por la economía, que sienten que no están beneficiados por el gobierno de Lula. Igual hay clases más bajas que son beneficiarios de los programas sociales, pero no solo eso, por ejemplo, programas de entrada en las universidades, que es algo que ha cambiado mucho, que sí van por Lula. Entonces son dos perfiles muy distintos. Por ejemplo, en Río de Janeiro si ves a la zona sur, es toda roja. Si vas, atraviesas el túnel y estás del otro lado, Barra da Tijuca, ya es azul. Entonces es como puedes ver incluso en la ciudad que hay así diferencias en lo que quieren y cómo ven todo el contexto actual”.

-¿Hay una diferencia también entre rural y urbano? ¿Quién se inclina más por Lula y quién se inclina más por Bolsonaro?

La especialista indicó: “Sí, lo que vemos hoy es que cuando estamos mirando al urbano, claro que hay mucho Bolsonaro, pero por ejemplo en la capital São Paulo, Lula ganó. En Río no fue el caso, pero en otras capitales sí. Y es interesante ver en Brasil, para quien está mirando la cultura o lo que sea, que hay incluso distinciones. Por ejemplo, a los Bolsonaro les gusta más la música sertaneja, le llamamos, o sea, la música rural. O la gente de Lula le gusta más el samba y están más por otros. Y eso es muy interesante al mirar todo eso. Si vas a ver, todos los artistas de Música Popular Brasileña (MPB) están mucho más para Lula, igual los artistas del sertanejo están mucho más para Bolsonaro”.

-El sertanejo es como una cosa como más country, como más de campo.

“Como country, yes, así es, así es. Es que llamamos sertanejo, pero sí, es country, es música country que es música hecha más del centro, más para este grupo. Entonces son dos grupos muy distintos”, acotó la académica de la Fundación Getulio Vargas.

-Son dos países, dos culturas distintas.

“Sí, es mucha gente. Y lo que se ve es que realmente van pensando y sus comportamientos es distinto. Lo que está de novedoso en esta campaña es que al final, justo porque estaba peor en las encuestas, el grupo de Lula empezó a llamar las viejitas que estaban también trabajando para Bolsonaro, viejitas y viejitos, y están todo el tiempo ahora en redes sociales: ‘Tienes que votar, tienes que hacer tal cosa’. Entonces está todo muy movido. Se decía que esta campaña no estaba calentada, en el sentido que la gente no estaba participando, pero a la segunda ronda sí está totalmente, toda la gente está hablando del tema todo el tiempo”, agregó Debora Thome.

-Ahora, muchos dicen que se activó demasiado tarde la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva y que la suerte más o menos ya está echada en favor de Flávio Bolsonaro.

Al respecto, la investigadora sostuvo: “Sí, lo que sabemos por la investigación es que es muy difícil que se cambie a la segunda vuelta. O sea, es muy difícil que se cambie; si uno ganó, es lo más común en los casos de la ciencia política, lo que se dice es eso. Sin embargo, hubo una disminución de la distancia de los dos en los últimos tiempos. Entonces no sabemos, todo lo que están diciendo hoy los colegas politólogos y de lo que veo yo misma es que todo es posible, pero con una pequeña ventaja sí para Flávio”.

-¿Y cómo describirías a Luiz Inácio Lula da Silva y a Flávio Bolsonaro como candidatos? ¿Eran ambos los mejores candidatos que tenían sus sectores?

“Siempre se considera desde el punto de vista de la ciencia política que sí, son los mejores, porque hicieron varias encuestas para saber por quién la gente quería votar. O sea, no deciden como: ‘¡Ah, qué va a ser, va a ser tal persona!’. Había otros candidatos, pero no hubo tiempo para preparar, para que sus nombres fueran conocidos. Por ejemplo, Michelle, que es la esposa de Bolsonaro, era una posibilidad y al final no pasó. Y Lula siempre fue el nombre más fuerte del Partido de los Trabajadores (PT), entonces decidieron por él”, afirmó Debora Thome.

-Muchos se preguntan también si pierde Lula, e incluso si ganara, ¿después de Lula qué? Y después de Lula qué no solo para la izquierda en Brasil, sino para la izquierda en América Latina, ¿qué piensas?

Ante la consulta, la politóloga respondió: “La izquierda en Brasil tendrá que pensar cuál va a ser el próximo paso, además por la edad de Lula. O sea, tienen que buscar nuevos nombres. El partido sigue muy fuerte, el único partido que tiene fuerza hoy actualmente como partido es PT, el Partido de los Trabajadores”.

-Dentro de la izquierda, porque en la derecha el Partido Liberal.

“Sí, pero el Partido Liberal es nuevo. O sea, si Bolsonaro decide salir del Partido Liberal, no sabemos qué va a quedar. Eso pasó en las otras elecciones, o sea, era del otro partido, se volvió al Liberal. Puede ser que sí. Lo que sabemos hoy de Brasil es que hay una preferencia de derecha ya establecida. O sea, hay una preferencia de derecha que es establecida, una gente que para donde va Bolsonaro, para donde va la derecha, va a quedar en este partido”, precisó Debora Thome.

-Independiente del partido. En cambio, el Partido de los Trabajadores tiene identidad propia.

“Sí, todo lo que sabemos es que sí. Pero a ver, si sigue en el Partido Liberal (PL) por más un tiempo, sí el partido va a tener una identidad propia, pero esta identidad todavía está muy relacionada a grupos de derecha y grupos de bolsonaristas que encontraron un partido para que puedan llamar como suyo”, añadió la experta.

-Para cerrar, un gobierno de Bolsonaro, ¿quién va a tener el poder real? Tienen el Parlamento además, tienen los gobernadores, pero dentro de la familia Bolsonaro, ¿cómo ves eso?

“Dentro de la familia, el Bolsonaro mismo, es lo que se espera. El Bolsonaro padre, eso digo, porque es él el cabeza de todo. Pero la verdad es que tienen actualmente muchos gobiernos, varios de los gobiernos fueron para PL y tienen 120 de 513 diputados en la Cámara y además del Senado, mucha gente en el Senado. Entonces habrá un cambio en este sentido de que va a ser un grupo con bastante poder y con soporte de la derecha, con la extrema derecha, con la derecha”, aseguró Debora Thome.

-Y con poder además de pactar con esto que se llama el Centrão, que son todos esos partidos de escaso contenido ideológico, pero que se alían con el que está en el gobierno.

“Sí, así es, pero la verdad es que con la derecha, la centroderecha ya tienen. En la centroderecha también está ese que llamamos el Centrão. Entonces sí pueden, por ejemplo, estar más cercanos de él, pero es muy fácil, la mayoría va a ser mucho más fácil de constituir en el Congreso”, puntualizó la investigadora de Fundación Getulio Vargas.

-Débora, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí desde Copacabana, volándonos casi con Débora, y muy caliente el clima electoral ya cuando falta nada. El domingo se decide el futuro de Brasil.

“Así será”, cerró la entrevistada.

-Muchas gracias. Lo decíamos, ahí estaba el concepto que adelantaba Débora, cómo hay un cambio cultural también y cómo hay dos países: de la bossa nova al country. Es decir, desde la izquierda, de la identificación con la bossa nova, la samba, a otro grupo de derecha, de centroderecha, que se identifica con otras expresiones culturales también, como esta música más country del centro del país que está vinculada a sectores agrarios. Parte entonces de lo que vamos viendo cuando va cambiando un país, cuando se va dividiendo, se va polarizando, y estamos en horas clave para decidir justamente los brasileños, porque los extranjeros no votan aquí, el futuro de esta nación, de este gigante sudamericano, en este despacho emitido en CNN Chile Radio.