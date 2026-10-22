“Hay mucho que aclarar, mucho que explicar”: Karla Rubilar pide más antecedentes al Gobierno tras rebaja de condena condenados por ataques sexuales a menores de edad

La exministra Karla Rubilar se refirió a la polémica surgida luego que se reveló que el Ministerio de Justicia autorizó 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Mientras en el Gobierno defendieron la decisión al señalar que responde a fallos de la Corte Suprema anteriores a un cambio legal de 2022, de forma paralela acusaron “mala intención” por parte de los cuestionamientos.

En este contexto, según consigno La Metro FM, Rubilar sostuvo que “a mí me parece que el Ejecutivo y el Gobierno debieron haber mantenido una línea clara en esta materia: «No vamos a firmar ninguna rebaja de condena de un delito tan grave como la pedofilia»”.

“Si los tribunales de justicia deciden otra cosa, a mí no me queda nada más que acatar. Pero yo, Gobierno de Chile, Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que digo que la infancia es mi prioridad y que la infancia vulnerada es mi principal prioridad, no voy a firmar ninguna rebaja de condena de pedófilos, de violadores de niños y niñas, y de abusadores sexuales. Eso es lo que yo habría esperado del Gobierno del presidente José Antonio Kast, por el cual yo voté”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “entonces, aquí hay mucho que aclarar, hay mucho que explicar. Porque yo no entiendo de que nos digan que, porque hay jurisprudencia, yo estoy obligada a rebajar la condena“.

“Yo creo que siempre puedo rechazarla, siempre puede el defensor de un condenado por este delito tremendo apelar, y siempre puede la justicia obligarme a hacer algo que no estoy de acuerdo. Eso no es desacato; eso es tener una interpretación distinta, que la Corte Suprema también ha tenido”, agregó también Rubilar.