AFP Cuprum reconoce caída real en los Fondos D y E, pero asegura que “una baja en los ahorros no significa una baja igual en la pensión”

AFP Cuprum reconoció que los ahorros de sus afiliados en los Fondos D y E perdieron valor durante 2026 y publicó en su sitio web una explicación de las causas de la caída y de su impacto en las pensiones.

En ella, la administradora sostiene que la baja en los ahorros no se traduce en una caída de la misma magnitud en los montos de pensión.

“Los ahorros que están en estos fondos disminuyeron su valor. Esa baja es real y es importante tenerla en cuenta”, señaló la AFP en el texto, dirigido a sus afiliados y especialmente a quienes están cerca de pensionarse.

Según las cifras de la administradora, el Fondo E acumuló una rentabilidad real de -10,43% entre enero y septiembre, mientras que el Fondo D cayó 5,81% en el mismo período. Solo en septiembre, ambos fondos retrocedieron 4,93% y 3,90%, respectivamente. Con datos al 16 de octubre, las pérdidas acumuladas en el año se moderaron a 8,4% en el Fondo E y 4,53% en el Fondo D.

Cuprum atribuye la caída al alza de las tasas de interés

La AFP atribuyó la caída al fuerte aumento de las tasas de interés de largo plazo en Chile y Estados Unidos, que calificó como una de las mayores alzas de la última década.

De acuerdo con su explicación, las tasas estadounidenses se mantuvieron elevadas por mayores presiones inflacionarias asociadas, entre otros factores, al alza del petróleo y las tensiones geopolíticas, lo que también empujó al alza las tasas locales.

Ambos fondos invierten principalmente en renta fija, que a septiembre representaba cerca del 93% de la cartera del Fondo E y el 78% de la del Fondo D.

Cuando las tasas suben, los bonos ya emitidos pierden valor frente a los nuevos, que pagan mayores intereses. “Aunque el Fondo E sea el fondo más conservador, también puede tener períodos de rentabilidad negativa”.

“Una baja en los ahorros no significa una baja igual en la pensión”

No obstante, Cuprum planteó que el alza de tasas también reduce el costo de financiar una pensión.

“Una baja en los ahorros no significa una baja igual en la pensión”, sostuvo la administradora, y agregó que el monto final depende además de factores como la edad, la expectativa de vida, los beneficiarios y la modalidad de pensión elegida.

“Si un fondo cae 10%, la pensión estimada no necesariamente cae 10%. Hay que mirar los dos efectos juntos”, añadió la AFP.

Para ilustrarlo, la administradora presentó el caso de una persona que en enero de 2025 tenía ahorros suficientes para una pensión estimada de $500.000 mensuales bajo la modalidad de retiro programado.

En el Fondo E, la pensión estimada de un hombre de 65 años bajó de $553.090 en enero de 2026 a $544.515 al 16 de octubre, una caída de 1,6%. En el caso de una mujer de 60 años, la baja fue de 0,6%, hasta $547.584. En el Fondo D, en cambio, la pensión estimada subió en el mismo período, 2,6% en el caso del hombre, hasta $578.604, y 3,6% en el de la mujer, hasta $581.865.

Según la AFP, esto se explica porque el efecto de las tasas en el cálculo de la pensión fue mayor que la caída del fondo. La propia administradora advirtió que los ejemplos son ilustrativos y no constituyen una proyección.

Cuprum también apeló a una mirada de largo plazo y recordó que el Fondo E tuvo una rentabilidad real de -12,51% en 2021, seguida de alzas de 7,06% en 2022 y 8,37% en 2025. Desde el inicio de los multifondos en 2002, su rentabilidad real promedio alcanza 2,59% anual.

La publicación de la AFP llega dos días después de que la Superintendencia de Pensiones iniciara un proceso sancionatorio contra las siete administradoras del sistema, entre ellas Cuprum, por las pérdidas en los Fondos D y E, asociadas a posiciones en derivados con las que las AFP apostaron a una baja de las tasas en Estados Unidos.