Senapred levanta alerta roja para Vicuña por incendio forestal: Foco está cerca de la Central Hidroeléctrica Puclaro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este jueves alerta roja para la comuna de Vicuña, ubicada en la Región de Coquimbo, debido a un incendio forestal.
A través de redes sociales, el organismo informó de la medida por un siniestro que hasta ahora se ha expandido por una hectárea y que se encuentra cerca de la Central Hidroeléctrica Puclaro.
Bomberos de Vicuña, Paihuano y La Serena concurrieron al lugar para combatir el fuego. Además, se movilizaron dos técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y un camión aljibe municipal.
Desde Senapred reiteraron que “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
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— SENAPRED (@Senapred) June 25, 2026
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