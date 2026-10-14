Senapred entrega balance por alerta roja en la Región Metropolitana: Hay viviendas con daños en distintas comunas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó detalles sobre el monitoreo de la alerta roja para la Región Metropolitana tras el sistema frontal ocurrido este martes.

La jornada estuvo marcada por la caída de lluvias, granizadas y tormentas eléctricas, junto con la inundación de distintos sectores y afectaciones a viviendas.

Hasta las 00:51 horas de este miércoles, se informó sobre una casa con daño mayor y tres con daño menor en Recoleta; dos con daño menor en Las Condes; una con daño menor en Estación Central; una vivienda con daño mayor y una con daño menor en La Pintana; tres con daño menor en San Ramón y otras tres casas con daño menor en San Joaquín.

En Ñuñoa, cuatro comunidades de edificios habitacionales en San Eugenio reportaron inundaciones al interior de estacionamientos. Esto afectó el suministro de agua potable de la comunidad.

En el caso de la comuna de Recoleta, hubo remoción en masa en el Parque Metropolitano de Santiago, que provocó el ingreso de barro en dos viviendas.

Senapred también señaló que en el terminal de buses de Estación Central “se registraron daños que están siendo evaluados, preliminarmente debido a un tornado clasificación EF-0 (105-137 km/h)”.

Para esta jornada continúa vigente el aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) sobre tormentas eléctricas en siete regiones del país.

El aviso está acompañado de la “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.