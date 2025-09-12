País región de los lagos

Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en Los Lagos por pronóstico de viento: ¿Cuándo y dónde ocurrirá el fenómeno?

Por CNN Chile

12.09.2025 / 10:48

Junto con el aviso, el Centro Meteorológico de Valparaíso emitió un aviso por marejadas para este viernes 12 de septiembre.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Temprana Preventiva en la Región de Los Lagos debido a un “evento meteorológico”.

El pronóstico se refiere a “viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa y Chiloé” y se presentaría durante este viernes 12 de septiembre.

De acuerdo a lo estimado en el informe de amenaza meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se proyectan los siguientes montos de precipitaciones (mm-cm) y vientos (km/h) entre este viernes 12 y el domingo 14 de septiembre:

Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en Los Lagos por pronóstico de vientos/Senapred

A ello se suma que el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso por marejadas normales para este viernes 12 en el sector costero de la región.

Debido a ello, Senapred declaró la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, la cual estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”.

