Senapred declara Alerta Roja en Melipilla por incendio forestal “Las Tinajas” cercano a zonas residenciales

El siniestro, que ya afecta más de tres hectáreas, moviliza a Bomberos de Maipú y Melipilla junto a brigadistas de Conaf, en un operativo coordinado para proteger a la población.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Melipilla, en la región Metropolitana, debido al incendio forestal “Las Tinajas”.

La medida responde a que las llamas se mantienen cercanas a lugares residenciales, lo que obligó a activar todos los recursos disponibles.

Despliegue de emergencia en la zona

Según informó el organismo, el fuego ya ha consumido más de tres hectáreas y en su combate participan cuerpos de Bomberos de Maipú y Melipilla, en conjunto con brigadistas de Conaf y otros equipos de respuesta.

La Delegación Presidencial Provincial de Melipilla difundió imágenes del operativo en sus redes sociales, donde se observa el trabajo coordinado de las instituciones para contener el avance del siniestro.