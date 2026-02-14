País incendio forestal

Senapred declara Alerta Roja en Melipilla por incendio forestal “Las Tinajas” cercano a zonas residenciales

Por CNN Chile

14.02.2026 / 17:25

El siniestro, que ya afecta más de tres hectáreas, moviliza a Bomberos de Maipú y Melipilla junto a brigadistas de Conaf, en un operativo coordinado para proteger a la población.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Melipilla, en la región Metropolitana, debido al incendio forestal “Las Tinajas”.

La medida responde a que las llamas se mantienen cercanas a lugares residenciales, lo que obligó a activar todos los recursos disponibles.

Despliegue de emergencia en la zona

Según informó el organismo, el fuego ya ha consumido más de tres hectáreas y en su combate participan cuerpos de Bomberos de Maipú y Melipilla, en conjunto con brigadistas de Conaf y otros equipos de respuesta.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por DPPMelipilla (@dppmelipilla)

La Delegación Presidencial Provincial de Melipilla difundió imágenes del operativo en sus redes sociales, donde se observa el trabajo coordinado de las instituciones para contener el avance del siniestro.

