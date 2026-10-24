Senapred cancela la alerta preventiva para la RM tras el debilitamiento de las condiciones meteorológicas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) canceló este sábado la Alerta Temprana Preventiva vigente en la Región Metropolitana desde el 22 de octubre.

La medida se tomó luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) cancelara sus avisos para la zona por el debilitamiento de las condiciones meteorológicas.

Uno de los avisos advertía la posibilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento en la cordillera de la costa, el valle, la precordillera y la cordillera. El otro pronosticaba viento normal a moderado en la cordillera de la costa y la cordillera.

La cancelación de la alerta regional se coordinó con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.