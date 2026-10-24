Fiscalía y PDI investigan como homicidio la desaparición de un joven de 19 años en Maipú

La Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) investigan la desaparición de un joven de 19 años, a quien se le perdió el rastro el martes 20 de octubre en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. La causa es tratada como un presunto homicidio.

La investigación está a cargo de la fiscal Yasna Pastén, junto a un equipo de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI, que ayer logró detener a un joven de 20 años. El detenido sería el presunto autor del crimen del joven desaparecido.

El imputado se encuentra actualmente en dependencias de la BRIUP, mientras los equipos policiales avanzan en las diligencias para esclarecer lo ocurrido con la víctima.

PDI realiza rastreo en el Zanjón de la Aguada

Durante la mañana de este sábado, personal de la PDI realiza labores de rastreo en un sector del Zanjón de la Aguada, correspondiente al último punto en el que habría estado el joven de 19 años antes de su desaparición.

El presunto autor será pasado a control de detención durante el bloque de la tarde en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. En esa audiencia, la Fiscalía evalúa solicitar al tribunal la ampliación de la detención del imputado.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores antecedentes sobre el móvil del presunto crimen ni sobre la relación entre la víctima y el detenido.