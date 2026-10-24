“Espero de todo corazón que Lula gane”: Expresidente Boric expresa su apoyo a Lula antes del balotaje en Brasil

El expresidente Gabriel Boric manifestó este sábado su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta presidencial de Brasil, que se realizará este domingo 25 de octubre y en la que el actual mandatario buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro. El balotaje fue confirmado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil tras la primera vuelta del 4 de octubre.
“Mañana en Brasil se enfrentan dos proyectos de mundo muy distintos. Y en vez de referirme a Bolsonaro y lo que representa prefiero hablarles de Lula, de ese viejo lindo que con 80 años sigue luchando por y con todos nosotros”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
En su mensaje, Boric destacó la cercanía del líder del Partido de los Trabajadores. “De él aprendí que puedes no saber el nombre de una persona que te saluda, pero que siempre, siempre, tenemos que darnos el tiempo de mirar a los ojos”, señaló, y agregó que, mirando a los ojos del pueblo, “se aprende más de historia y de la vida que en cualquier doctorado”.
Boric destaca la gestión social y ambiental de Lula
El expresidente también se refirió a la gestión de Lula en materia social. Según planteó, el mandatario brasileño “ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente” y tiene claro que hay que generar riqueza, pero que esta debe ser distribuida de manera justa.
En materia ambiental, Boric destacó el rol de Lula en la protección del Amazonas. “Frente a la desforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen”.
El exmandatario aludió además al paso de Lula por la cárcel, que atribuyó a “persecuciones de diverso tipo”, y sostuvo que el líder brasileño no guarda rencor. En ese punto, lo vinculó con el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, amigo de ambos. “Me consta que a él lo mueve el amor, y no el odio”, escribió.
“Espero de todo corazón que Lula gane”
Boric también agradeció la relación que el mandatario ha tenido con su generación de políticos y relató que, en una ocasión, Lula le dijo que quería vivir hasta los 120 años.
“Mañana son las elecciones y espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad”, concluyó, cerrando su mensaje con la frase “Con la esperanza intacta!”.
La segunda vuelta llega después de una primera ronda en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, de acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral brasileño. Las mediciones publicadas durante la última semana han mostrado diferencias estrechas entre ambos candidatos.
Mañana en Brasil se enfrentan dos proyectos de mundo muy distintos. Y en vez de referirme a Bolsonaro y lo que representa prefiero hablarles de Lula, de ese viejo lindo que con 80 años sigue luchando por y con todos nosotros.
Lula siempre te recibe con una sonrisa, y con toda la historia y experiencia que tiene, nunca deja de preguntar “cómo estás”. Pero lo pregunta en serio, no por una mera formalidad. De él aprendí que puedes no saber el nombre de una persona que te saluda, pero que siempre, siempre, tenemos que darnos el tiempo de mirar a los ojos. En esos segundos de conexión, cuando es genuina, se transmite un mundo. Y les prometo que mirando a los ojos del pueblo, como lo hace Lula, se aprende más de historia y de la vida que en cualquier doctorado.
Lula ha cambiado para mejor la existencia de mucha gente, y nunca está satisfecho porque sabe que se puede más. Que en un mundo más rico que nunca no podemos quedarnos tranquilos mientras siga habiendo pobres. También es claro en que hay que generar riqueza, y no olvida nunca, como obrero que es, que esa riqueza debe ser justamente distribuida y trabaja duro para ello.
Lula ha sido un guardián también del planeta, en especial de su pulmón más importante que es el Amazonas. Frente a la desforestación ha dicho basta, pero también ante la crisis climática se ha plantado frente a los países ricos a exigirles que son ellos los que más responsabilidad tienen.
Lula ha estado en la cárcel por persecuciones de diverso tipo, pero no guarda rencor, es un hombre de paz. Quizás eso lo aprendió del gran Pepe, que también fue su amigo. En cualquier caso me consta que a él lo mueve el amor, y no el odio.
Yo estoy agradecido de Lula porque ha sido generoso con nuestra generación, pero no solo enseñando sino que también dispuesto a aprender. Y siempre con cariño. Una vez me dijo que quería vivir hasta los 120 años, porque tenía mucha energía y ganas de compartir lo que hasta ahora le ha tocado. Yo le creo.
Mañana son las elecciones y espero de todo corazón que Lula gane. Porque al final del día, Lula es humanidad.
Con la esperanza intacta!
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 24, 2026
Lo más leído
- “Mis esperanzas están con él”: Exministra Tohá dedica mensaje a Lula antes de las elecciones en Brasil
- María José Hoffmann (UDI) arremete contra Squella: "Le está causando un profundo daño al Gobierno y no está a la altura de su rol"
- Metropol solicita su liquidación voluntaria: Gobierno garantiza la continuidad de sus 52 recorridos en el sistema Red
- Incendio arrasa el refugio de montaña de Hitler conocido como "Nido del Águila"
- Fiscalía y PDI investigan como homicidio la desaparición de un joven de 19 años en Maipú