Chile expresa su “total condena” al ataque contra una iglesia en Jordania

El Gobierno de Chile expresó su “total condena” al ataque contra la iglesia greco-ortodoxa de San Jorge, en la localidad jordana de Hamoud.

En un comunicado emitido por Cancillería, también envió “su solidaridad y sentidas condolencias” a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo de Jordania.

“Confíamos que la investigación que llevan a cabo las autoridades permita capturar a los responsables de este atentado en contra de un lugar sagrado que alberga a la comunidad cristiana de la zona”, agregaron.

La Seguridad Pública jordana informó este sábado que el número de fallecidos llegó a nueve, tras la muerte de una persona que permanecía hospitalizada.

El tiroteo ocurrió el viernes en el patio de la iglesia, mientras se realizaba una ceremonia fúnebre. Las autoridades jordanas indicaron que los atacantes estarían vinculados al grupo Estado Islámico.